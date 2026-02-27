Comisia Europeană anunță intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur

Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Pierd 10 ani de viață sănătoasă față de vest-europeni
Stiri externe
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) și Mercosur, informează un comunicat al executivului european.

Claudia Alionescu

„Am mai spus: Când ei vor fi pregătiți, și noi vom fi pregătiți. Prin urmare, în ultimele săptămâni, am discutat intens acest lucru cu statele membre și cu membrii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur”, a afirmat șefa executivului european.

„Aplicarea provizorie este, prin natura sa, provizorie. Este menționată chiar în denumire. În conformitate cu tratatele UE, acordul poate fi încheiat pe deplin numai după ce Parlamentul European și-a dat acordul. Prin urmare, Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu toate instituțiile UE, statele membre și părțile interesate pentru a asigura un proces transparent și fără probleme”, a mai declarat șefa Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a amintit că, joi, Uruguay și Argentina au devenit primele țări care au ratificat Acordul UE-Mercosur și că este de așteptat ca Brazilia și Paraguay să urmeze în curând. „Este o veste atât de bună. Pentru că demonstrează încrederea și dorința partenerilor noștri de a duce mai departe relația noastră și de a face ca acest acord istoric să funcționeze. ”

Acordul Mercosur creează o piață de 720 de milioane de oameni.

Deschide nenumărate oportunități. Reduce miliarde de dolari din tarife. Permite întreprinderilor noastre mici și mijlocii să acceseze piețe și să se extindă la niveluri la care înainte doar puteau visa.

Și, de asemenea, oferă Europei un avantaj strategic de prim venit într-o lume cu o concurență acerbă și orizonturi scurte. Dar avantajul primului venit trebuie să se materializeze. În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul imediat după prima ratificare de către o țară din Mercosur', a amintit șefa executivului european.

Președinta Comisiei Europene a mai apreciat că pactul cu 'Mercosur este unul dintre cele mai importante acorduri comerciale din prima jumătate a acestui secol'.

'Este o platformă pentru un angajament politic profund cu parteneri care văd lumea așa cum o vedem noi. Și care cred în deschidere, parteneriat și bună-credință. Parteneri care înțeleg că un comerț deschis și bazat pe reguli oferă rezultate pozitive pentru toți. Mercosur întruchipează spiritul în care Europa acționează pe scena mondială. Europa devine mai puternică și mai independentă. Întreprinderile noastre, lucrătorii noștri și cetățenii noștri vor culege roadele - și ar trebui să le culeagă cât mai curând posibil. Este vorba despre reziliență. Este vorba despre creștere și despre cum Europa își modelează propriul viitor', a conchis șefa executivului european.

Patronatul european Business Europa cere punerea în aplicare cu hotărâre și celeritate a acordului cu Mercosur

Anunțul vine după un apel al patronatului european Business Europa, care a cerut vineri UE să înceapă să pună în aplicare 'cu hotărâre și celeritate' acordul comercial cu Mercosur.

'Ratificarea accelerată de către Argentina și Uruguay demonstrează angajamentul clar al regiunii de a consolida legăturile cu Europa. Acum, depinde de Uniunea Europeană să răspundă cu aceeași determinare și să procedeze rapid la aplicarea provizorie a Acordului Comercial Interimar', a declarat organizația într-un comunicat, citat de EFE.

Business Europa a menționat că 'firmele europene nu își pot permite alte întârzieri în implementarea unui acord care oferă beneficii clare, stimulează creșterea, îmbunătățește competitivitatea și consolidează reziliența lanțului de aprovizionare, reducând în același timp dependența, în special de materiile prime esențiale'.

Asociația patronală a declarat că 'Mercosur reprezintă un partener strategic și fiabil' pentru a obține diversificarea partenerilor comerciali, țel urmărit de UE și, prin urmare, a îndemnat Comisia Europeană să 'procedeze rapid' la aplicarea provizorie a acordului comercial.

După ce Bruxelles-ul și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) au semnat pactul în ianuarie și după ce acesta a fost ratificat de unele state latino-americane, Comisia are autoritatea legală de a pune în aplicare acordul.

Aceasta în ciuda faptului că Parlamentul European nu s-a pronunțat încă asupra pactului și a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE pentru o decizie în privința legalității acestuia. Ar putea dura până la doi ani până când CJUE va lua o decizie în acest sens.

Sursa: Agerpres

