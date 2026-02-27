Suspecții sunt acuzați de trafic de persoane și proxenetism, între ei și patronul clubului, care ar fi refuzat să dea orice declarație.

Procurorii DIICOT au decis joi seara să emită o ordonanță de reținere pentru 24h pe numele lui Vlad Marinescu, după o după-amiază întreagă petrecută împreună cu avocații săi la audieri, audieri care însă nu s-au concretizat, pentru că el s-a prevalat de dreptul la tăcere. Avocații săi spuneau că nu a dat declarații pentru că, cel puțin deocamdată, nu știe ce probe sunt strânse împotriva sa. Marinescu transmite prin avocații săi faptul că se detașează complet de aceste acuzații de trafic de persoane, proxenetism, constituire a unui grup de crimă organizată și, mai ales, spălare de bani.

Procurorii DIICOT spun că el ar fi fost cel care ar fi gestionat această afacere de presupusă exploatare sexuală a unor zeci de tinere, spun procurorii DIICOT, în interiorul clubului de noapte care oficial funcționa ca un loc de destindere, distracție cu dansatoare și care, în realitate, s-ar fi transformat într-un loc în care erau obligate să se prostitueze aceste tinere, pentru clienți cu potență financiară, pentru că prețurile nu erau de neluat în seamă.

Afacere de familie

Alături de Marinescu au ajuns în spatele gratiilor, cel puțin pentru 24h, cu aceleași ordonanțe de reținere, alte 10 persoane. Între ele se numără și mama patronului clubului, cel care este descris așa chiar de victimele care au depus mărturie aici la DIICOT, de tatăl vitreg al acestuia și celelalte persoane implicate în această activitate considerată ilegală de procurorii DIICOT.

Aceștia au manageriat practic întreaga relație dintre clienții care intrau în club până în momentul în care aceștia părăseau incinta satisfăcuți, dar și cu buzunarele ceva mai goale. Procurorii vorbesc de câștiguri fabuloase înregistrate în ultimii ani, estimate undeva la aproape 4 milioane de euro, astfel că miza acestei anchete este și una financiară. Dincolo de faptul că cei reținuți ar putea ajunge vineri după-amiază în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, procurorii DIICOT încearcă să pună mâna pe cât mai multe bunuri, pe cât mai mulți bani câștigați de cei suspectați, pentru ca, în cazul în care se va ajunge la un proces, va exista poate o decizie definitivă de condamnare iar sumele de bani câștigate din aceste infracțiuni să poată fi confiscate.

De altfel, potrivit unui raport preliminar al procurorilor DIICOT, în urma perchezițiilor au fost sechestrate sume însemnate de bani: peste o jumătate de milion de lei, dar și opt mașini scumpe. Ele au fost ridicate, de asemenea, sub sechestru. Însă și mai relevant este faptul că într-una dintre locațiile vizate de anchetatorii de la DIICOT și ofițerii de la DCCO a fost găsită o cantitate impresionantă de droguri de mare risc, un kilogram de cocaină, ce putea și urma să ajungă pe piața din Capitală.

Filmul descinderilor

Vlad Marinescu a fost ridicat din apartamentul său, imediat după finalizarea percheziției. Cunoscut pentru clubul de noapte pe care îl deține în București, el a fost denunțat de o tânără că ar fi obligat-o să se prostitueze. Apoi, și alte fete au dat declarații împotriva lui și apropiaților din club.

Ca să obțină cât mai multe dovezi în acest caz, procurorii DIICOT au apelat la ajutorul unui investigator sub acoperire, care a jucat în câteva rânduri rolul unui client veritabil, de la momentul pătrunderii în club și plății taxei de intrare până la întâlnirile efective cu dansatoarele.

Procurorii vorbesc în acest caz despre acuzații de constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism. Ei susțin că întreaga afacere s-ar fi derulat sub paravanul unor fundații de recrutare a dansatoarelor și că întâlnirile amoroase ar fi avut loc în camerele amplasate în subsolul clubului, dar și în apartamente din oraș.

În realitate, victimele ar fi fost constrânse să practice prostituția. Pentru controlul acestora, suspecții ar fi impus ținte financiare și penalizări, exercitând presiuni psihice constante.

Procurorii DIICOT au ajuns la concluzia că întreaga grupare ar fi câștigat de pe urma fetelor exploatate. Aproape 4 milioane de euro ar fi fost plimbați apoi prin conturile diferitelor fundații sau firme.

Avocat: „Din discuțiile pe care le-am avut până acuma cu el, aceste activități sunt străine de de domnul Vlad. Câștigurile reprezentau valoarea chiriilor pe care le încasa. Din punctul nostru de vedere, chiar nu este vinovat”.