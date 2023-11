Poluarea în New Delhi, la un nivel record. Experții avertizează că viața locuitorilor s-ar putea scurta cu 12 ani

Școlile au fost închise, iar construcțiile neesențiale au fost interzise în jurul orașului Delhi, deoarece indicele de calitate a aerului din oraș a ajuns la 500 - cel mai înalt nivel de măsurare și de 100 de ori mai mare decât limita considerată sănătoasă de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), scrie The Guardian.

Potrivit oficialilor regionali, o combinaţie sezonieră de temperaturi mai scăzute, o absenţă a vântului şi incendieri ale miriştilor din statele învecinate a determinat o creştere accentuată a poluanţilor atmosferici.

În ultimele zile, statul Punjab a înregistrat o creștere de 740% a numărului de incendii agricole, peste o mie fiind înregistrate într-o singură zi. Alte cauze ale poluării în oraș sunt emisiile auto, construcțiile și arderea gunoiului la uzinele de deșeuri.

????????Delhi pollution severe: Schools closed for 2 days; construction ban, car curbs in place | 10 points

