Şeful Guvernului de la Varşvia a subliniat că, din cauza riscului izbucnirii unui conflict armat, evacuarea ar putea să nu mai fie posibilă peste câteva ore.

Armata americană este pregătită să atace Iranul în acest weekend, însă preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală în acest sens, potrivit unor surse citate de CNN.

”Petrece mult timp gândindu-se la asta”

Trump a argumentat în privat atât în favoarea, cât şi împotriva unei acţiuni militare şi s-a consultat cu aliaţii şi consilierii cu privire la cea mai bună linie de acţiune. Nu era clar dacă va lua o decizie până la sfârşitul săptămânii, menţionează CNN.

„Petrece mult timp gândindu-se la asta”, a spus o sursă.