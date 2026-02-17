La sfârșit, ministrul iranian de Externe a vorbit de progrese și de stabilirea unor principii pentru viitoarele discuții.

Americanii au mobilizat forțe aeriene și navale impresionante în Orientul Mijlociu pentru a intimida Teheranul și a pregăti opțiuni de atac în caz că negocierile eșuează. Ayatollahul Khamenei a amenințat că va scufunda navele americane dacă Washingtonul trece de la amenințări la fapte.

Nouă rundă de negocieri a survenit după ameninţări repetate cu acțiuni militare împotriva Iranului, generate iniţial de reprimarea protestelor anti-guvernamentale, apoi de disputa asupra capacităților nucleare ale regimului de la Teheran.

Donald Trump, președintele SUA: „Voi fi implicat indirect în aceste negocieri, acestea vor fi foarte importante, și vom vedea ce se poate întâmpla. De obicei, cu ei este o negociere foarte dificilă...”

Trump și-a revizuit afirmația după ce întâi a spus că iranienii sunt „negociatori buni".

Donald Trump, președintele SUA: „Sunt negociatori buni, sau răi… Eu aș spune că sunt negociatori răi, pentru că am fi putut avea un acord în loc să trimitem bombardiere B2 pentru a elimina potențialul lor nuclear. Sper, sper că vor fi mai rezonabili. Vor să ajungă la un acord.”

Jurnalist: Mi s-a spus că un acord este aproape imposibil...

Donald Trump, președintele SUA: „Nu. Cred că vor să ajungă la un acord. Nu cred că vor ce ar urma dacă nu se ajunge la un acord. Vor să ajungă la un acord.”

Marco Rubio, secretar de stat: „Dacă există o șansă de a ajunge pe cale diplomatică la un acord, care să abordeze lucrurile care ne preocupă, vom fi foarte deschiși și binevoitori. Dar nici nu vreau să exagerez. Va fi greu.”

Jeremy Diamond, corespondent la Ierusalim: „Discuțiile sunt vitale pentru a stabili dacă mai e nevoie de diplomație, întrucât cele două tabere apreciază că este posibilă o înțelegere, ori, dimpotrivă, dacă discuțiile colapsează și regiunea „se aprinde”.

La întâlnirea lor de săptămâna trecută, Beniamin Netanyahu a insistat pe lângă Donald Trump să obţină de la iranieni şi sistarea ori limitarea producţiei de rachete balistice, capabile să atingă Israelul.

De ce nu e indicată înlăturarea ayatollahului Khamenei

De câteva săptămâni, Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. Grupul naval din jurul portavionului Abraham Lincoln se află aproape de Iran. Acolo va ajunge şi portavionul Gerald Ford, cel mai mare din lume. Datele publice de monitorizare a zborurilor arată că peste 250 de curse cargo americane au livrat recent echipamente militare în Iordania, Bahrain și Arabia Saudită. În paralel, imagini din satelit confirmă poziționarea a 12 avioane F-15 în baza Muwaffaq Salti din Iordania. De asemenea, potrivit CNN, resurse ale Forțelor Aeriene Britanice sunt repoziționate mai aproape de Orientul Mijlociu, inclusiv avioane de realimentare.

Iranul a răspuns printr-o demonstrație de forță. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a făcut ample manevre militare în Strâmtoarea Ormuz, dintre Oman și Iran, o cale navigabilă internațională vitală și rută de export a petrolului din statele arabe.

Analiştii internaţionali atrag atenţia că, spre deosebire de Venezuela, administrația americană nu a identificat un înlocuitor viabil pentru liderul suprem al Iranului, în cazul schimbării regimului. Serviciile de informații americane avertizează că înlăturarea ayatollahului Khamenei ar putea lăsa puterea exclusiv în mâinile Gărzilor Revoluționare, o grupare radicală care ar putea fi și mai problematică pentru Statele Unite.