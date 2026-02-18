Potrivit Axios, un astfel de război ar putea izbucni într-un interval foarte scurt.

O eventuală intervenție militară a Statelor Unite în Iran ar avea amploarea unui conflict veritabil și s-ar putea întinde pe o durată considerabil mai mare, în contrast cu acțiunea rapidă din Venezuela, unde Maduro a fost capturat într-o singură zi.

Războiul ar putea escalada rapid

Potrivit surselor Axios, un asemenea război ar fi purtat în coordonare cu Israelul și ar depăși ca amploare operațiunea din vara trecută. Un astfel de scenariu ar pune în pericol însăși supraviețuirea regimului de la Teheran și ar genera consecințe majore atât pentru regiune, cât și pentru ultimii trei ani rămași din mandatul lui Trump.

În condițiile în care atenția Congresului și a opiniei publice este îndreptată spre alte teme, dezbaterea privind această posibilă intervenție militară americană, care ar putea fi cea mai importantă din ultimul deceniu, este aproape absentă.

Potrivit surselor Axios, Trump a fost foarte aproape să ordone bombardarea Iranului la începutul lunii ianuarie, în momentul în care regimul a început să ucidă sistematic protestatari.

După ce „fereastra de oportunitate” pentru atac a trecut, administrația a adoptat o strategie pe două direcții: negocieri privind programul nuclear și consolidarea prezenței militare în zonă.

Trump a schimbat strategia

Prin amânări repetate și prin sporirea prezenței militare până la nivelul actual, Trump a ridicat așteptările legate de o posibilă operațiune anti-Iran.

În acest moment, un acord între SUA și Iran privind programul nuclear nu pare realizabil.

Jared Kushner și Steve Witkoff, doi apropiați ai lui Trump, au avut marți, la Geneva, o întâlnire de trei ore cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

Deși ambele părți au declarat că „au fost făcute progrese”, ruptura dintre SUA și Iran rămâne profundă, iar oficialii sunt pesimiști în privința șanselor de reușită ale negocierilor.

Ruptura dintre părți rămâne adâncă

JD Vance declara la Fox News că, deși discuțiile „au mers bine” în unele feluri, „este încă foarte clar că președintele a stabilit niște linii roși, iar iranienii nu sunt încă dispuși să le accepte și să lucreze cu noi”.

Vance a mai spus că, deși Trump „ar vrea” o înțelegere cu iranienii, există posibilitatea să se ajungă în punctul în care va fi considerat că „diplomația a făcut tot ce se putea”.

Dispozitivul militar al lui Trump în Orient reunește două portavioane, zeci de nave de război, sute de avioane de luptă și mai multe sisteme de apărare antiaeriană. Alte contingente se află în tranzit și urmează să întărească această desfășurare de forțe.

Totodată, peste 150 de avioane de transport au livrat armament și muniție în Orientul Mijlociu. Numai în ultimele 24 de ore, încă 50 de aeronave de luptă – F35, F-22 și F-16 – au fost trimise în regiune.

SUA își consolidează forțele

Confruntarea „rece” cu Iranul persistă de atât de mult timp încât numeroși americani au ajuns să nu o mai perceapă ca pe un pericol iminent. Potrivit surselor, un conflict ar putea izbucni mai devreme decât se crede și ar putea avea proporții mult peste așteptări.

Sursele Axios afirmă, de asemenea, că toate indiciile sugerează că Trump este pregătit să „apese pe trăgaci” dacă negocierile nu dau rezultate.

„Șeful (Trump – n. red.) s-a cam săturat. Unii din jurul lui îl avertizează să nu meargă la război cu Iranul, dar cred că e o șansă de 90% să vedem acțiune cinetică în următoarele câteva săptămâni”, a declarat o sursă anonimă din administrație.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că există „multe argumente care pot fi aduse” în favoarea unui atac asupra Iranului, scrie Baha.

„Există multe motive și argumente care pot fi aduse în favoarea unui atac asupra Iranului. Operațiunea Hammer a președintelui, desfășurată la miezul nopții, a distrus complet instalațiile nucleare ale Iranului. Iranul ar fi foarte înțelept să încheie un acord cu președintele Trump”, a răspuns ea când a fost întrebată despre intenția președintelui american Donald Trump de a ataca țara persană.

După încheierea discuțiilor indirecte de la Geneva, vicepreședintele american JD Vance a declarat pentru Fox News că Iranul nu era pregătit să recunoască unele dintre liniile roșii stabilite de Trump, inclusiv oprirea îmbogățirii uraniului, care, potrivit SUA, îi conferă Teheranului capacitatea de a construi o armă nucleară.