”Polonia în 100 de minute”. Domeniul în care fosta țară comunistă lansează investiții faraonice de 143 de miliarde de euro

Polonia va investi 143 de miliarde de euro pentru construirea și modernizare a peste 10.000 de kilometri de cale ferată, parte a unui plan național de dezvoltare care cuprinde și proiectul ”Polonia în 100 de minute” – timpul maxim pe care îl va face un polonez călătorind între marile orașe ale țării.

În cadrul proiectului Rețelei Feroviare Integrate (ZSK), prezentat luni de oficialii guvernamentali la o conferință de presă, Polonia intenționează să construiască 4.700 km de linii feroviare noi, inclusiv 2.700 km proiectate pentru a gestiona călătoriile de mare viteză, arată TVP World, site-ul de știri al televiziunii publice poloneze. Alți 5.600 km de linii ferate existente vor fi modernizați în următorii ani.

Construcția este un element central al proiectului emblematic de hub de transport al Poloniei, numit Port Polska, care include un nou mega-aeroport conceput pentru a fi ușor accesibil din întreaga țară și care urmează să se deschidă în 2032, la aproximativ 45 km vest de Varșovia.

Centrul feroviar în ansamblu își propune să integreze căile ferate de mare viteză, rețelele rutiere și călătoriile aeriene pe distanțe lungi.

Programul de dezvoltare feroviară va fi realizat de PKP, grupul național de căi ferate din Polonia, în cooperare cu Port Polska, compania de stat responsabilă de dezvoltarea nodului feroviar.

Costul estimat al programului până în 2050 este de aproximativ 610 miliarde de zloți (143 miliarde de euro). Din această sumă, aproximativ 97 de miliarde de euro vor fi alocați pentru construcția de noi linii, în timp ce aproximativ 46 de miliarde de euro vor fi cheltuiți pentru modernizarea infrastructurii existente.

„Premieră istorică”

Maciej Lasek, coordonatorul guvernului pentru proiectul Port Polska, a descris Rețeaua Feroviară Integrată în cadrul conferinței de luni drept „primul plan cuprinzător de acest fel din istoria Poloniei pentru construcția și modernizarea liniilor feroviare”.