”Polonia în 100 de minute”. Domeniul în care fosta țară comunistă lansează investiții faraonice de 143 de miliarde de euro

Stiri externe
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Shutterstock

Polonia a dezvăluit planuri de construire sau modernizare a peste 10.000 km de linii feroviare, parte a unui program de investiții de 143 de miliarde de euro care vizează îmbunătățirea legăturilor de transport din întreaga țară.

autor
Cristian Anton

Polonia va investi 143 de miliarde de euro pentru construirea și modernizare a peste 10.000 de kilometri de cale ferată, parte a unui plan național de dezvoltare care cuprinde și proiectul ”Polonia în 100 de minute” – timpul maxim pe care îl va face un polonez călătorind între marile orașe ale țării. 

În cadrul proiectului Rețelei Feroviare Integrate (ZSK), prezentat luni de oficialii guvernamentali la o conferință de presă, Polonia intenționează să construiască 4.700 km de linii feroviare noi, inclusiv 2.700 km proiectate pentru a gestiona călătoriile de mare viteză, arată TVP World, site-ul de știri al televiziunii publice poloneze. Alți 5.600 km de linii ferate existente vor fi modernizați în următorii ani.

Construcția este un element central al proiectului emblematic de hub de transport al Poloniei, numit Port Polska, care include un nou mega-aeroport conceput pentru a fi ușor accesibil din întreaga țară și care urmează să se deschidă în 2032, la aproximativ 45 km vest de Varșovia.

Centrul feroviar în ansamblu își propune să integreze căile ferate de mare viteză, rețelele rutiere și călătoriile aeriene pe distanțe lungi.

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Programul de dezvoltare feroviară va fi realizat de PKP, grupul național de căi ferate din Polonia, în cooperare cu Port Polska, compania de stat responsabilă de dezvoltarea nodului feroviar.

Costul estimat al programului până în 2050 este de aproximativ 610 miliarde de zloți (143 miliarde de euro). Din această sumă, aproximativ 97 de miliarde de euro vor fi alocați pentru construcția de noi linii, în timp ce aproximativ 46 de miliarde de euro vor fi cheltuiți pentru modernizarea infrastructurii existente.

„Premieră istorică”

Maciej Lasek, coordonatorul guvernului pentru proiectul Port Polska, a descris Rețeaua Feroviară Integrată în cadrul conferinței de luni drept „primul plan cuprinzător de acest fel din istoria Poloniei pentru construcția și modernizarea liniilor feroviare”.

Căile ferate poloneze au trecut printr-o renaștere în ultimii ani, în urma închiderii în masă a liniilor și stațiilor, în special în orașele mai mici, în timpul tranziției țării către capitalism în anii 1990 și începutul anilor 2000.

Reducerea timpilor de călătorie

Modernizarea căilor ferate include „Polonia în 100 de minute”, un plan de reducere a timpilor de călătorie între cele mai mari orașe ale țării la aproximativ o oră și 40 de minute sau mai puțin.

Un alt obiectiv cheie este „Polonia în trei ore”, care vizează reducerea timpilor de călătorie cu trenul pe axele est-vest și nord-sud ale țării la aproximativ trei ore.

Proiectul este, de asemenea, conceput pentru a combate excluziunea din transport și a îmbunătăți conectivitatea în zonele subdeservite. Conform planului, fiecare localitate din Polonia va avea acces la servicii feroviare, fie direct, fie prin intermediul rețelelor locale de autobuze coordonate cu conexiunile feroviare regionale.

Piotr Malepszak, ministrul adjunct al infrastructurii din Polonia, a declarat că se așteaptă ca proiectul să determine o creștere a numărului de pasageri feroviari.

Conform previziunilor, un total de 720 de milioane de pasageri vor utiliza serviciile feroviare în 2050. Comparativ cu 2025, când 439 de milioane de pasageri au călătorit cu trenul, aceasta ar reprezenta o creștere de până la 64%”, a declarat Malepszak.

„Crucial pentru mobilitatea militară”

Lasek, reprezentantul guvernului, a declarat că rețeaua feroviară a fost proiectată și având în vedere funcțiile de securitate și cele militare.

Ceea ce este foarte important este că noua rețea feroviară va consolida reziliența statului”, a adăugat el.

Liniile principale care formează sistemul ZSK au fost planificate ca infrastructură cu dublă utilizare, ceea ce este crucial pentru mobilitatea militară. Acest obiectiv ne ghidează în fiecare etapă a planificării și este absolut esențial în vremurile turbulente în care trăim”.

Întrebat de reporteri despre finanțarea proiectului, Lasek nu a specificat de unde vor proveni banii.

Conform calendarului, se preconizează că primii 1.000 km de noi linii feroviare vor fi finalizați până în 2035.

Acestea includ aproximativ 480 km de cale ferată de mare viteză, ca parte a unui traseu planificat care leagă Varșovia de noul aeroport Port Polska, precum și de orașele mari Łódź, Poznań și Wrocław. Următoarele etape de construcție sunt programate să continue după 2035.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Polonia, investitii, miliarde, cale ferata, dezvoltare, construire,

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