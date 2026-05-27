În urma unor acorduri similare cu Franţa şi Germania, Polonia va semna miercuri, la Londra, un nou tratat de apărare şi securitate cu Regatul Unit pentru a consolida cooperarea în domeniul apărării în contextul ameninţărilor tot mai mari din Europa.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marţi că, deşi Regatul Unit şi Polonia sunt deja aliaţi apropiaţi, "provocările cu care se confruntă astăzi Europa cer un parteneriat şi mai solid", subliniind totodată că acest text va permite celor două ţări să facă "faţă ameninţărilor moderne".

Continentul european se află sub presiunea administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a-şi asuma o mai mare responsabilitate pentru apărarea sa, notează Reuters.

Regatul Unit şi Polonia sunt, de asemenea, aliaţi cheie ai Ucrainei în războiul său cu Rusia.

"Ambele părţi subliniază faptul că Rusia reprezintă o ameninţare strategică şi, de asemenea, o ameninţare pe termen lung, pentru Polonia, pentru Regatul Unit, pentru NATO şi, prin urmare, cooperarea noastră ar trebui să se concentreze pe securizarea Poloniei şi a altor ţări împotriva ameninţării ruseşti", a declarat miercuri Tusk pentru presă.

Tusk declarase anterior că, dincolo de apărare, o parte semnificativă a tratatului se concentrează pe securitatea cibernetică.

Polonia susţine că rolul său de principal centru logistic şi rută de tranzit pentru ajutorul occidental acordat Ucrainei a transformat-o într-o ţintă cheie pentru spionajul, atacurile cibernetice şi dezinformarea venite din partea Rusiei.