"Între Marea Neagră, Marea Baltică şi Marea Adriatică, 120 de milioane de oameni trăiesc în UE; împreună cu Scandinavia, această cifră creşte la 150 de milioane de oameni care se află sub o ameninţare mult mai directă din partea agresiunii Rusiei decât Germania", a declarat Sikorski în comentarii care vor fi publicate în ediţia de duminică a ziarului german Frankfurter Allgemeine, văzute în avans de dpa.

"Suntem vecini atât ai Rusiei, cât şi ai Ucrainei; voi, în Germania, nu sunteţi", a subliniat el.

Polonia este în prim-plan, a spus Sikorski, indicând transporturile de arme către Ucraina care trec constant prin ţară. Polonia îşi asumă riscurile asociate cu acest lucru şi, prin urmare, se aşteaptă să aibă un rol în discuţii, a adăugat el.

Sikorski a propus "să fie urmată calea stabilită în tratatele UE, cum ar fi prin intermediul preşedintelui Consiliului European". Alternativ, trebuie depuse eforturi pentru a stabili o "coaliţie a celor dispuşi" care să reprezinte continentul în negocieri, a declarat pentru ziarul german şeful diplomaţiei poloneze.

Uniunea Europeană, divizată în privința discuțiilor cu Rusia

Uniunea Europeană pare divizată în această privinţă, remarcă dpa. La summitul UE de joi şi vineri de la Bruxelles, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a fost criticat de cancelarul german Friedrich Merz şi de preşedintele francez Emmanuel Macron pentru că şi-a instruit echipa să deschidă propriile canale de comunicare cu Moscova - separat de iniţiativa liderilor naţionali.

Prin aceasta, Costa părea să se poziţioneze pentru a reprezenta UE în orice eventuale discuţii.

Liderii germani şi francezi, împreună cu Regatul Unit - care nu mai este membră a UE - doresc să îşi păstreze leadershipul în eforturile de pace.