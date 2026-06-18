Relațiile dintre cele două state au devenit eficiente în ultimii ani, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, dar și a venirii la putere a unui guvern liberal în Polonia în 2023.

„Nu uităm trecutul. Însă politica viitorului, dezvoltarea și securitatea reprezintă obligația noastră”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, la Varșovia, în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său german, Boris Pistorius.

În contextul în care Statele Unite iau în considerare o reducere parțială a prezenței sale militare în Europa, Polonia dorește să se asigure că principalii aliați europeni vor juca un rol mai important în apărarea flancului estic al continentului, scrie Euronews.com.

Germania caută parteneri în efortul său de a-și revitaliza forțele armate după decenii de neglijare, având ambiția de a construi cea mai puternică armată convențională din partea europeană a NATO, un demers care o va transforma într-un pilon central al apărării europene în anii următori.

Așadar, importanța Poloniei ca nod logistic pentru Ucraina, alături de economia sa în creștere și de investițiile masive în domeniul apărării, a transformat-o într-un partener de neînlocuit pentru Germania și alte țări europene cheie.

Germania are un rol esențial în apărarea flancului estic al NATO

„Polonia a început să-și construiască o armată puternică cu mult mai devreme decât alte țări din Europa de Vest”, a declarat Cezary Tomczyk, viceministrul polonez al apărării, pentru agenția de știri Associated Press.

„Așadar, suntem cu un pas înainte în ceea ce privește capacitățile. Cu siguranță nu acceptăm ca vreun acord privind această parte a Europei să fie încheiat fără Polonia”, a spus el.

Experții subliniază că Germania are un rol esențial în apărarea flancului estic al NATO și a statelor baltice, însă acest obiectiv nu poate fi atins fără colaborarea strânsă cu Polonia. În acest context, soldații germani ar urma să contribuie și la dezvoltarea „Scutului Estic” al Poloniei, sistemul de fortificații construit la granițele cu Belarus și Rusia.

Deși influența Poloniei în arhitectura de securitate europeană a crescut semnificativ, Varșovia consideră că este încă exclusă din unele decizii majore privind Ucraina și securitatea regională. Premierul Donald Tusk a transmis că Polonia trebuie să participe la orice discuție privind viitorul Ucrainei și al regiunii.

Analiști și foști diplomați germani afirmă că Germania trebuie să recunoască noul echilibru de putere din Europa, în condițiile în care economia și capacitățile militare ale Poloniei au crescut. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că Germania are nevoie de „o Polonie puternică, partener de egalitate”, considerând acest lucru un interes strategic fundamental pentru Berlin.