Pe de altă parte, Rusia rămâne deschisă discuțiilor cu Europa, dacă europenii abandonează dorința de a negocia de pe o poziție de forță. Asta a transmis purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Kievul a condamnat ceea ce a numit un nou atac rusesc asupra comerțului maritim internațional și a navigației civile.

Potrivit unui oficial ucrainean, dronele au lovit două nave comerciale care navigau în Marea Neagră. Un membru al echipajului aflat la bordul unui vapor sub pavilion panamez a fost ucis. Alți doi marinari au fost răniți. Unul dintre ei este în stare gravă.

O a doua navă, sub pavilionul unui mic stat insular din Caraibe, a fost de asemenea lovita de o dronă explozivă. Câțiva marinari au fost răniți ușor.

Atacurile au avut loc pe fondul unui nou val de atacuri rusești lansate peste noapte asupra Ucrainei, mai ales la Odesa și Herson, în sud.

Între timp, locuitorii Moscovei se plâng de o "ploaie neagră", cu mici particule de petrol, după ce rafinăria Kapotnya, de la marginea capitalei ruse, a fost țintită pentru a doua oară într-o săptămână.

Ca răspuns, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că loviturile asupra Ucrainei vor fi efectuate "la scară largă", adăugând că "s-a convins de mult timp că nu sunt suficiente doar cuvintele".

Pistorius: ”Putin trebuie să accepte că războiul său brutal împotriva Ucrainei nu are sens”

Boris Pistorius: ”Putin trebuie să accepte că războiul său brutal și constant împotriva Ucrainei nu are sens. În unele nopți, Putin desfășoară peste 600 de drone de luptă și zeci de rachete. Aceasta nu este altceva decât teroare. De aceea vom continua să sprijinim Ucraina în efortul său de a se apăra”.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că Rusia rămâne deschisă la discuții cu Europa, dacă europenii renunță la dorința de a negocia dintr-o "poziție de forță".

Dmitri Peskov: ”Europenii au o mare concepție greșită – pornesc de la ideea că trebuie să discute cu Rusia dintr-o poziție de forță și dintr-o poziție de slăbiciune a Rusiei. Este o eroare gravă. Dacă asta provine din incompetența europenilor, din dezinformare sau din prostia lor, nu putem spune cu certitudine, dar este un fapt. O astfel de abordare nu va duce nicăieri”.

Pe de altă parte, mențiunea cu privirea la accelerarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeana a fost eliminată în ultimul moment din documentul final al summitului şefilor de stat şi de guvern de la Bruxelles. Premierul Ungariei a cerut asta.