Un agent italian infiltrat a câştigat încrederea administratorilor grupului creat pe Telegram, devenind co-administrator şi obţinând astfel acces la canalele sale private, scrie Agerpres.

„Această organizaţie era structurată ca o companie multinaţională'', a declarat procurorul general al Romei, Francesco Lo Voi, într-o conferinţă de presă.

Reţeaua era condusă de patru italieni şi un elveţian. Până în prezent, anchetatorii au confiscat circa 283 gigaocteţi de material ilegal, conţinând peste 22.000 de video-uri şi 34.000 de imagini cu copii.

Operaţiunea poliţiei, cu numele 'Fly Trap', a condus la un grup de pe Telegram numit 'New Saga', ce avea peste 1.000 de utilizatori în întreaga lume şi solicita plata în criptomonede. Utilizatorii care doreau să obţină acces trebuiau să transfere mici sume prezentate ca „donaţii'', cuprinse între 3 şi 9 dolari, sau să furnizeze conţinut nou.

Autorităţile italiene au identificat 996 de conturi legate de 98 de ţări şi au împărtăşit aceste informaţii cu autorităţile străine, ceea ce a condus la mai multe arestări. Administratorii, cu vârste cuprinse între 22 şi 28 de ani, foloseau un chat numit 'La Sala dei Re' ('Sala Regilor') pentru comunicaţiile lor interne.

Ancheta a fost lansată în anul 2024, după o semnalare din partea autorităţilor americane din domeniul securităţii interne.