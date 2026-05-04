„Vazhnye Istorii a obținut un raport al serviciilor de informații dintr-o țară a Uniunii Europene privind situația reală de la Kremlin și starea lui Vladimir Putin. Documentul ne-a fost furnizat de o sursă apropiată agenției care a întocmit raportul”, a relatat publicația rusă, citată de Ukrainska Pravda.

„De la începutul lunii martie 2026, Kremlinul și Vladimir Putin sunt îngrijorați de o scurgere de informații sensibile și, în același timp, de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat împotriva președintelui rus. În special, el se teme de utilizarea dronelor pentru o posibilă tentativă de asasinat din partea membrilor elitei politice ruse”, a mai relatat publicația rusă.

Din această cauză, Serviciul Federal de Protecție (FSO), a cărui sarcină principală este asigurarea protecției fizice a înalților oficiali de stat ruși, a intensificat semnificativ măsurile de securitate în jurul lui Putin.

Serghei Șoigu, indicat

Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării și actual secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care deține în continuare o influență semnificativă în cadrul comandamentului militar, este asociat cu riscul unei posibile tentative de lovitură de stat.

Arestarea fostului său prim-adjunct, Ruslan Tsalikov, la 5 martie 2026, este considerată o încălcare a garanțiilor informale de securitate acordate elitelor, slăbind poziția lui Șoigu și sporind probabilitatea ca el însuși să devină ținta unei urmăriri penale.

Mai multe surse ale publicației ruse confirmă, de asemenea, că temerile lui Putin privind o conspirație sau o tentativă de lovitură de stat sunt în creștere, fapt evidențiat nu numai de măsurile de securitate întărite în jurul Kremlinului și al altor locuri vizitate de liderul rus, ci și de anumite semne indirecte.

De exemplu, un ofițer activ al Serviciului Federal de Securitate (FSB) a declarat pentru sursa citată că unitatea sa a întâmpinat dificultăți mult mai mari în obținerea permisiunii de supraveghere în cazuri penale nepolitice, deoarece „toate echipamentele au fost redirecționate pentru a monitoriza guvernul și alte organe ale statului”.

„Nivelul extrem al temerii lui Putin față de o tentativă de asasinat sau de o conspirație este indicat, de asemenea, în mod indirect, de faptul că, în acest an, niciun deputat al Dumei de Stat nu a primit o invitație la parada de Ziua Victoriei de pe Piața Roșie, care va avea loc pe 9 mai”, a remarcat Vazhnye Istorii.

Mai mult, în noaptea de 3 spre 4 mai, la Moscova, la aproximativ șase kilometri de Kremlin, s-a auzit o explozie, presupusă a fi cauzată de un atac cu drone.

Zelenski: „Dronele ucrainene pot lovi și această paradă”

Pentru prima dată după mulți ani, la parada din 9 mai de la Moscova nu va fi prezent niciun echipament militar, ceea ce demonstrează că Rusia nu mai este la fel de puternică cum era odinioară. Mai mult, dronele ucrainene pot survola zona, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la deschiderea celei de-a 8-a reuniuni la nivel înalt a Comunității Politice Europene de la Erevan.

Potrivit acestuia, vara aceasta va fi momentul în care Vladimir Putin va decide ce va face în continuare — să extindă acest război sau să apeleze la căi diplomatice. Zelenski a subliniat că liderul de la Kremlin trebuie împins spre diplomație.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar la această paradă nu va fi prezent niciun echipament militar. Va fi pentru prima dată în foarte mulți ani când nu își pot permite prezența armelor la paradă. Iar dronele ucrainene pot lovi și această paradă”, a spus președintele.

Potrivit acestuia, acest lucru arată că rușii nu mai sunt la fel de puternici ca înainte, așa că presiunea asupra lor prin sancțiuni trebuie să continue, scrie RBC Ukraine.