Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației New York Post, în contextul unor relatări din presă potrivit cărora Israelul ar fi avertizat SUA că Iranul pregătește un plan pentru a-l ucide pe liderul de la Casa Albă, transmite Agerpres.

„Eu sunt de mult timp pe lista lor. Cu asta ne confruntăm”, a spus Trump. „Am lăsat instrucțiuni: dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte.”

Trump neagă avertismentul Israelului

Președintele american a negat că Israelul ar fi transmis un avertisment oficial cu privire la un complot iranian de asasinat, deși a recunoscut că este conștient de faptul că este o țintă a Iranului. „Nu, nu. Israelul nu a spus nimic. Nu, nu”, a răspuns Trump, întrebat despre acel avertisment. „Dar am fost numărul unu mult timp, și asta-i viața”, a completat el, referindu-se la posibilitatea ca Iranul să încerce să-l ucidă.

Reluarea ostilităților și decimarea conducerii iraniene

Declarațiile lui Trump vin pe fondul reluării ostilităților dintre SUA și Iran, după o scurtă perioadă de încetare a focului. Conducerea politică și militară a Iranului a fost decimată în bombardamentele americano-israeliene lansate la sfârșitul lunii februarie, iar tensiunile rămân la cote maxime.

Trump a sugerat că amenințarea la adresa vieții sale este una reală, mai ales după reluarea atacurilor americane asupra Iranului în această săptămână.