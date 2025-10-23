Polițiști loviți cu artificii, pietre și zeci de arestări la demonstrațiile antimigrație din Dublin. Hotel luat cu asalt

O confruntare de câteva ore cu poliția irlandeză a dus la arestarea a 23 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi. Polițiștii au fost atacați cu artificii și pietre.

Polițiștii au fost loviți cu artificii, pietre și alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranților. Doi agenți ai poliției irlandeze au fost transportați la spital cu leziuni suferite în timpul ciocnirilor cu protestatarii. Unul dintre polițiști a fost lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt a suferit o leziune la umăr, relatează The Guardian, preluat de news.ro.

Proteste la un hotel care găzduiește solicitanți de azil

Sute de protestatari s-au adunat miercuri seara lângă intrarea unui hotel care găzduiește solicitanți de azil într-o zonă din vestul capitalei. Protestatarii au fluturat steaguri irlandeze și au scandat sloganuri anti-imigrație.

A fost a treia noapte de demonstrații la hotelul Citywest după o presupusă agresiune sexuală asupra unei fete de 10 ani în apropierea acestuia, care s-a întâmplat în primele ore ale dimineții de luni. Un bărbat de 26 de ani, al cărui nume nu poate fi divulgat din cauza regulilor care se aplică tuturor cazurilor de agresiune sexuală în Republica Irlanda, a ajuns marți în fața instanței, pus sub acuzare.

„Reacție fermă" promisă de autorități

Arestările de miercuri au avut loc în contextul tulburărilor grave care au avut loc în noaptea de marți. Poliția a promis o „reacție fermă" în cazul în care violențele vor continua.

Ministrul justiției, Jim O'Callaghan, a declarat miercuri că „mulți au fost arestați" și că „vor urma și alții". El a spus că poliția a răspuns în mod profesionist la „violența brutală" din zonă și că cei arestați vor fi „acuzați, numiți și tratați fără milă" de sistemul de justiție penală.

Confruntări violente cu forțele de ordine. Tactică de dispersare

Miercuri, între orele locale 19:00 și 20:00, sute de protestatari s-au confruntat din nou cu aproximativ 40 de polițiști. Aceștia au fost înlocuiți apoi cu unitatea de ordine publică, ai cărei membri aveau scuturi de plastic și echipament suplimentar de protecție, după ce ofițerii din cordonul inițial au fost loviți cu obiecte, pietre și artificii. Unii protestatari au continuat să arunce cu pietre, torțe, sticle și scânduri de lemn în forțele de ordine. Au avut loc și acte de vandalism în zona din jurul stației de tramvai Saggart Luas.

Polițiștii de la ordine publică au împins mulțimea mai departe de hotel, avansând spre ei cu scuturi.

Tactici de dispersare

În timp ce o mare parte din mulțime s-a dispersat pe parcursul nopții, poliția a desfășurat o unitate suplimentară de ordine publică în spatele celor care au rămas la protest, la scurt timp după ora 22:00. Mai mulți dintre cei prinși între cele două unități au fost imobilizați și reținuți în timp ce încercau să fugă.

Bilanțul violențelor din cele trei nopți

În timp ce demonstrația de luni seara s-a desfășurat fără incidente semnificative, o femeie polițist a fost rănită în timpul violențelor de marți. Ea a fost externată din spital după ce a primit îngrijiri medicale pentru o leziune la picior. Un vehicul al poliției a fost, de asemenea, incendiat în timpul tulburărilor din această săptămână.

Prim-ministrul Micheál Martin a condamnat scenele de violență și a spus că nu poate exista „nicio justificare" pentru atacurile asupra poliției.

