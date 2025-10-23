Polițiști loviți cu artificii, pietre și zeci de arestări la demonstrațiile antimigrație din Dublin. Hotel luat cu asalt

Stiri externe
23-10-2025 | 11:16
proteste dublin
Getty

O confruntare de câteva ore cu poliția irlandeză a dus la arestarea a 23 de persoane, în noaptea de miercuri spre joi. Polițiștii au fost atacați cu artificii și pietre.

autor
Mihai Niculescu

Polițiștii au fost loviți cu artificii, pietre și alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranților. Doi agenți ai poliției irlandeze au fost transportați la spital cu leziuni suferite în timpul ciocnirilor cu protestatarii. Unul dintre polițiști a fost lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt a suferit o leziune la umăr, relatează The Guardian, preluat de news.ro.

Proteste la un hotel care găzduiește solicitanți de azil

Sute de protestatari s-au adunat miercuri seara lângă intrarea unui hotel care găzduiește solicitanți de azil într-o zonă din vestul capitalei. Protestatarii au fluturat steaguri irlandeze și au scandat sloganuri anti-imigrație.

A fost a treia noapte de demonstrații la hotelul Citywest după o presupusă agresiune sexuală asupra unei fete de 10 ani în apropierea acestuia, care s-a întâmplat în primele ore ale dimineții de luni. Un bărbat de 26 de ani, al cărui nume nu poate fi divulgat din cauza regulilor care se aplică tuturor cazurilor de agresiune sexuală în Republica Irlanda, a ajuns marți în fața instanței, pus sub acuzare.

„Reacție fermă" promisă de autorități

Arestările de miercuri au avut loc în contextul tulburărilor grave care au avut loc în noaptea de marți. Poliția a promis o „reacție fermă" în cazul în care violențele vor continua.

Citește și
Magnus Brunner
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație ajunge luni la București. Întâlniri cu Bolojan, Nicușor Dan și Predoiu

Ministrul justiției, Jim O'Callaghan, a declarat miercuri că „mulți au fost arestați" și că „vor urma și alții". El a spus că poliția a răspuns în mod profesionist la „violența brutală" din zonă și că cei arestați vor fi „acuzați, numiți și tratați fără milă" de sistemul de justiție penală.

Confruntări violente cu forțele de ordine. Tactică de dispersare

Miercuri, între orele locale 19:00 și 20:00, sute de protestatari s-au confruntat din nou cu aproximativ 40 de polițiști. Aceștia au fost înlocuiți apoi cu unitatea de ordine publică, ai cărei membri aveau scuturi de plastic și echipament suplimentar de protecție, după ce ofițerii din cordonul inițial au fost loviți cu obiecte, pietre și artificii. Unii protestatari au continuat să arunce cu pietre, torțe, sticle și scânduri de lemn în forțele de ordine. Au avut loc și acte de vandalism în zona din jurul stației de tramvai Saggart Luas.

Polițiștii de la ordine publică au împins mulțimea mai departe de hotel, avansând spre ei cu scuturi.

Tactici de dispersare

În timp ce o mare parte din mulțime s-a dispersat pe parcursul nopții, poliția a desfășurat o unitate suplimentară de ordine publică în spatele celor care au rămas la protest, la scurt timp după ora 22:00. Mai mulți dintre cei prinși între cele două unități au fost imobilizați și reținuți în timp ce încercau să fugă.

Bilanțul violențelor din cele trei nopți

În timp ce demonstrația de luni seara s-a desfășurat fără incidente semnificative, o femeie polițist a fost rănită în timpul violențelor de marți. Ea a fost externată din spital după ce a primit îngrijiri medicale pentru o leziune la picior. Un vehicul al poliției a fost, de asemenea, incendiat în timpul tulburărilor din această săptămână.

Prim-ministrul Micheál Martin a condamnat scenele de violență și a spus că nu poate exista „nicio justificare" pentru atacurile asupra poliției.

Sursa: Pro TV

Etichete: proteste, migratie, Irlanda, Dublin,

Dată publicare: 23-10-2025 11:07

Articol recomandat de sport.ro
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Citește și...
Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure
Stiri externe
Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a afirmat că România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană. 

Comisarul european pentru afaceri interne și migrație ajunge luni la București. Întâlniri cu Bolojan, Nicușor Dan și Predoiu
Stiri Politice
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație ajunge luni la București. Întâlniri cu Bolojan, Nicușor Dan și Predoiu

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.

Alegeri parlamentare în Cehia. Ce șanse are să revină la putere miliardarul populist Andrej Babis, aliat al lui Viktor Orban
Stiri externe
Alegeri parlamentare în Cehia. Ce șanse are să revină la putere miliardarul populist Andrej Babis, aliat al lui Viktor Orban

Alegătorii din Republica Cehă sunt așteptați la urne, vineri și sâmbătă, pentru un scrutin parlamentar crucial, care ar putea duce, la conflicte cu Bruxelles-ul, pe teme de la: migraţie, la schimările climatice.

Cehii sunt chemaţi la urne pentru alegeri legislative care ar putea aduce la putere un nou guvern anti-UE
Stiri externe
Cehii sunt chemaţi la urne pentru alegeri legislative care ar putea aduce la putere un nou guvern anti-UE

Alegătorii din Republica Cehă se vor prezenta la urne vineri şi sâmbătă, în ceea ce protagoniştii şi analiştii descriu drept un scrutin parlamentar crucial, care ar putea duce la ciocniri cu UE pe teme de la migraţie la politica climatică.

Evenimentul anual care adună în fața televizoarelor milioane de fani timp de 20 de zile: „Somn? Uităm de somn. Nu mai dorm”
Stiri Diverse
Evenimentul anual care adună în fața televizoarelor milioane de fani timp de 20 de zile: „Somn? Uităm de somn. Nu mai dorm”

Milioane de fani, și nu este o exagerare, se pregătesc să urmărească, „Marea migrație a elanilor”. Este un eveniment maraton, transmis minut cu minut, timp de 20 de zile, pe platforma de streaming a televiziunii naționale suedeze.

Recomandări
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28