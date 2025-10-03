Alegeri parlamentare în Cehia. Ce șanse are să revină la putere miliardarul populist Andrej Babis, aliat al lui Viktor Orban

Alegătorii din Republica Cehă sunt așteptați la urne, vineri și sâmbătă, pentru un scrutin parlamentar crucial, care ar putea duce, la conflicte cu Bruxelles-ul, pe teme de la: migraţie, la schimările climatice.

Analiștii se așteaptă ca cehii să înlăture de la putere guvernul de centru-dreapta. Sondajele favorizează revenirea la putere a miliardarului populist Andrei Babis, care promite creşteri salariale, şi stimularea economica, reducând în acelaşi timp, ajutorul acordat Ucrainei.

Babis, este un aliat al lui Viktor Orban, din Ungaria, în grupul "Patrioţii pentru Europa", din Parlamentul European, iar oficialii europeni, se tem de posibilitatea apariției unui al treilea agitator în Europa Centrală, alături de Ungaria şi Slovacia.

