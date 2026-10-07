În fața instanței, avocatul Parlamentului, Niklas Görlitz, a declarat: „Rezultatele votului sunt definitive. Regulamentul nostru nu prevede niciun mecanism pentru repetarea votului.”

Tribunalul Uniunii Europene a analizat un dosar deschis la inițiativa grupului Patrioți pentru Europa, care contestă „cordonul sanitar” instituit de mult timp de forțele politice centriste europene – Partidul Popular European, Socialiștii și Democrații, liberalii din Renew și Verzii – pentru a ține extrema dreaptă departe de procesul decizional.

Mai exact, Patrioții contestă alegerile prin care au fost desemnați președinții și vicepreședinții comisiilor parlamentare după alegerile europene din 2024. Aceste funcții au fost atribuite prin vot secret. Grupul contestă, de asemenea, componența delegațiilor internaționale ale Parlamentului, susținând că eurodeputații săi au fost ținuți departe de funcțiile importante.

Avocații Patrioților pentru Europa – grup din care fac parte, printre alții, Adunarea Națională din Franța, Vox din Spania și Fidesz din Ungaria – au susținut că împiedicarea eurodeputaților săi să ocupe funcții importante în comisii reprezintă o „excludere categorică” și că „nu este acceptabil” ca al treilea grup ca mărime din Parlament să fie exclus de la aceste poziții.

Patrioții au 85 de eurodeputați în Parlamentul European, care numără 720 de membri. Funcțiile de conducere din Parlament vor fi din nou puse în joc în ianuarie 2027, oferindu-le Patrioților o nouă șansă de a încerca să obțină poziții influente.

Eurodeputata ungară Kinga Gál, prim-vicepreședinte al Patrioților, a calificat anterior acțiunile partidelor tradiționale drept „scandaloase” și „contrare statului de drept”.

Avocatul Patrioților, Azelio Fulmini, a făcut trimitere la propria descriere a Parlamentului European privind principiul reprezentării.

„Această distribuire proporțională a funcțiilor de conducere în cadrul Parlamentului împiedică dominarea vieții politice de către doar unul sau două grupuri politice mari, asigurând că și grupurile politice mai mici au un cuvânt de spus în stabilirea agendei politice”, a citat el.

„Nu știu dacă există o declarație mai clară decât aceasta”, a spus Fulmini, adăugând că citează direct „de pe site-ul Parlamentului European”.

Görlitz a declarat instanței că toate grupurile politice își pot nominaliza candidați pentru funcțiile importante și a adăugat: „Faptul că nu obții voturile (...) nu justifică intervenția tribunalului dumneavoastră în afacerile noastre.”

Avocatul Patrioților a acuzat Parlamentul că a depășit rolul de administrator neutru al alegerilor din comisii, susținând că oficialii instituției au contribuit la punerea în aplicare a unui acord politic menit să împiedice grupul să obțină funcții de conducere.

Liderul PPE, Manfred Weber, declara pentru POLITICO în mai 2025 că acordarea unor funcții executive extremei drepte reprezintă o linie roșie. În ultimii doi ani, însă, grupul său a adoptat în repetate rânduri acte legislative cu sprijinul extremei drepte.

Judecătorul care prezidează completul, noul președinte al Tribunalului UE, Savvas Papasavvas, nu a anunțat o dată pentru pronunțarea deciziei.