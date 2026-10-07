Incidentul a avut loc în 2011. O parte dintre bancnote se afla într-un recipient pentru produse sanitare, în timp ce alte bancnote au fost găsite în instalația de canalizare. Nimeni nu a revendicat banii, iar anchetatorii nu au reușit să stabilească cine îi ascunsese acolo, scrie Times of India.

Descoperirea care a pus poliția pe urme

Angajatul curăța toaletele de la parterul sediului din Melbourne când a observat ceva neobișnuit într-unul dintre recipientele sanitare. În interior se aflau teancuri de bancnote australiene.

Descoperirea i s-a părut atât de ciudată, încât inițial a crezut că ar putea fi vorba despre o farsă. În loc să păstreze banii, acesta și-a anunțat superiorul, care a contactat poliția.

Oamenii legii au ajuns la fața locului, iar după ce au aflat că o parte dintre bani fusese găsită în instalația sanitară a toaletei, a fost chemat un instalator.

Situația a ridicat întrebări cu privire la proveniența banilor și la persoana care îi ascunsese acolo. Cu toate acestea, în ciuda tuturor încercărilor de a identifica proprietarul de drept, nimeni nu a revendicat suma.

Potrivit relatărilor din presa australiană, banii au rămas în custodia autorităților în timp ce acestea încercau să le stabilească proveniența.

La un moment dat, un bărbat din Sydney a fost acuzat în legătură cu o posibilă proveniență infracțională a banilor, însă acuzația a fost retrasă la scurt timp.

În cele din urmă, anchetatorii nu au reușit să stabilească cine a ascuns banii acolo. Cum nimeni nu s-a prezentat pentru a-i revendica, cazul a ajuns în instanță.

Instanța a decis cine primește banii

La aproape trei ani de la descoperire, un magistrat din Melbourne a trebuit să decidă ce se va întâmpla cu suma.

Între timp, angajatul se mutase în Noua Zeelandă, unde studia tehnologia informației. El își continua munca și studiile, aparent fără să se aștepte să mai recupereze banii.

În acel moment, întrebarea nu mai era doar cine lăsase banii în toaletă. În lipsa unui proprietar care să îi revendice, instanța trebuia să decidă ce se va întâmpla cu suma și dacă persoana care o descoperise ar trebui să primească o parte din ea.

Instanța i-a acordat angajatului 81.597 de dolari australieni, în timp ce aproximativ 19.500 de dolari au revenit statului. Poliția a susținut decizia, considerând că acesta a procedat corect când a raportat banii.

Angajatul a spus că intenționează să folosească suma pentru viitorul său și cariera în IT, dar și să doneze o parte persoanelor cu dizabilități și unui templu budist.

Misterul a rămas însă nerezolvat: anchetatorii nu au aflat cine a ascuns banii în toaleta postului de televiziune sau de ce i-a lăsat acolo.