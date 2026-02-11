Conform datelor preliminare ale VDA, aproximativ 726.000 persoane erau angajate în sectorul auto în 2025, cu aproape 47.000 mai puţine decât în 2024, şi cu aproape 107.000 mai puţine decât în 2019.

Într-un studiu dedicat industriei şi realizat de VDA se arată că aproape două treimi din companii şi-au redus anul trecut numărul de angajaţi din sectorul auto german. Aproape una din două firme a raportat că şi în prezent au loc concedieri, în timp ce aproximativ una din patru face concedieri în Germania şi angajează în străinătate.

"Condiţiile din Germania şi Europa se deteriorează, punând companiile - în special furnizorii mici şi medii din industria auto - sub presiune", a avertizat preşedintele VDA, Hildegard Müller.

Müller a criticat autorităţile europene, din cauza "combinaţiei dintre negarea realităţii şi iluzia relevanţei" în Bruxelles.

Studiul VDA a fost realizat în rândul a 124 companii din sectorul auto, în perioada 11-25 ianuarie.

Conform datelor publicate de VDA luna aceasta, Germania a produs un număr record de vehicule electrice anul trecut, păstrându-şi locul secund, după China, în topul celor mai mari centre de producţie din lume.

Potrivit VDA, producţia internă de vehicule electrice pe baterii a crescut cu 15% în ritm anual, ajungând la 1,22 milioane de unităţi, în timp ce numărul de vehicule hibride plug-in produse în Germania a crescut cu 54%, ajungând la aproximativ 450.000 de vehicule.

În total, 1,67 milioane de autoturisme electrice au fost fabricate anul trecut în Germania, o creştere de 23% în ritm anual.

Graţie acestor cifre, Germania a fost, încă o dată, a doua cea mai importantă locaţie pentru producţia de autoturisme electrice la nivel mondial, devansând SUA cu 1,04 milioane, a subliniat VDA, în timp ce China a produs 16,1 milioane autoturisme electrice.

Pentru acest an, Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile se aşteaptă la o creştere cu 10% a producţiei de vehicule electrice cu baterii.

Luna trecută, guvernul de la Berlinul a anunţat că va oferi familiilor cu venituri mici şi medii subvenţii de până la 7.000 de dolari pentru a cumpăra maşini electrice noi.

Hildegard Mueller a spus că factorii de decizie trebuie să îmbunătăţească în continuare condiţiile generale din domeniul automobilelor electrice, inclusiv infrastructura de încărcare, extinderea reţelei electrice şi preţurile la electricitate, astfel încât măsurile referitoare la noile stimulente să nu fie unele de scurtă durată.