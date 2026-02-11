Ca urmare, va fi afectat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.

Potrivit MAE, joi, în Germania, vor fi organizate greve ale piloților și însoțitorilor de bord angajați ai companiei Lufthansa.

Acțiunea va afecta transportul aerian pe aeroporturile din:

München

Frankfurt

Hamburg

Bremen

Stuttgart

Köln

Düsseldorf

Berlin

Hanovra

Programul curselor operate pe aceste aeroporturi va înregistra perturbări.

Unde găsiți informații actualizate

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale aeroporturilor:

https://www.munich-airport.de/

https://www.frankfurt-airport.com/de.html

https://www.hamburg.de/flughafen/

https://www.bremen-airport.com/

https://www.stuttgart-airport.com/

https://www.koeln-bonn-airport.de/

https://www.dus.com/

https://ber.berlin-airport.de/de.html

https://www.hannover-airport.de/

Asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la:

Ambasada României la Berlin:+49 302 1239555+49 302 1239514+49 302 1239516

Consulatul General al României la München:+49 895 53307+49 899 8106143

Consulatul General al României la Bonn:+49 228 6838135+49 228 6838211+49 228 6838244+49 228 6838254

Consulatul General al României la Stuttgart:+49 711 6648611+49 711 6648612+49 711 6648613+49 711 6648614+49 711 6648615

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim permanent.

Numere de urgență

Pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență:

Berlin: +49 160 1579938

+49 160 1579938 München: +49 160 2087789

+49 160 2087789 Bonn: +49 173 5757585

+49 173 5757585 Stuttgart: +49 171 6813450

MAE recomandă consultarea paginii https://berlin.mae.ro/ și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă pe:

Google Play

App Store

Aplicația oferă informații și sfaturi utile pentru românii care călătoresc în străinătate.