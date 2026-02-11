Ca urmare, va fi afectat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.
Potrivit MAE, joi, în Germania, vor fi organizate greve ale piloților și însoțitorilor de bord angajați ai companiei Lufthansa.
Acțiunea va afecta transportul aerian pe aeroporturile din:
- München
- Frankfurt
- Hamburg
- Bremen
- Stuttgart
- Köln
- Düsseldorf
- Berlin
- Hanovra
Programul curselor operate pe aceste aeroporturi va înregistra perturbări.
Unde găsiți informații actualizate
MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale aeroporturilor:
- https://www.munich-airport.de/
- https://www.frankfurt-airport.com/de.html
- https://www.hamburg.de/flughafen/
- https://www.bremen-airport.com/
- https://www.stuttgart-airport.com/
- https://www.koeln-bonn-airport.de/
- https://www.dus.com/
- https://ber.berlin-airport.de/de.html
- https://www.hannover-airport.de/
Asistență consulară
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la:
Ambasada României la Berlin:+49 302 1239555+49 302 1239514+49 302 1239516
Consulatul General al României la München:+49 895 53307+49 899 8106143
Consulatul General al României la Bonn:+49 228 6838135+49 228 6838211+49 228 6838244+49 228 6838254
Consulatul General al României la Stuttgart:+49 711 6648611+49 711 6648612+49 711 6648613+49 711 6648614+49 711 6648615
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate în regim permanent.
Numere de urgență
Pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență:
- Berlin: +49 160 1579938
- München: +49 160 2087789
- Bonn: +49 173 5757585
- Stuttgart: +49 171 6813450
MAE recomandă consultarea paginii https://berlin.mae.ro/ și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă pe:
- Google Play
- App Store
Aplicația oferă informații și sfaturi utile pentru românii care călătoresc în străinătate.