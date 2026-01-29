Cancelarul german Friedrich Merz a insistat că Germania și alte națiuni europene nu se vor supune cerințelor de politică externă din ce în ce mai beligerante ale Statelor Unite sub președintele Donald Trump, scrie Deutsche Welle.

”Ca democrații, suntem parteneri și aliați, nu subordonați”, a declarat Merz joi în fața parlamentului german, Bundestag, la Berlin.

”Dorim să facem parte dintr-o rețea dinamică și agilă de state suverane care doresc să continue să lucreze într-o ordine bazată pe reguli”, a afirmat cancelarul german. El a spus că Germania va fi întotdeauna deschisă cooperării cu Statele Unite, dar numai atâta timp cât aceste principii de bază rămân.

„Alianța transatlantică și încrederea transatlantică au încă valoare”, a adăugat Merz. „Mai ales pentru noi, cei din Germania”.

Cancelarul Merz l-a mustrat vehement pe Donald Trump după ce președintele SUA a criticat desfășurarea de trupe europene în Afganistan în sprijinul Statelor Unite. Trump și-a umilit toți partenerii NATO după ce a spus că au stat departe de prima linie a frontului din Afganistan.

Soldații aliați au fost ”disprețuiți și denigrați” de către Trump

Numeroase țări aliate au pierdut sute de oameni pentru SUA în războiul afgan, România fiind una dintre țările cu cei mai mulți morți în această campanie: 27 de soldați români au fost uciși, iar 227 răniți

„Nu vom permite ca această desfășurare – care a fost efectuată în interesul aliatului nostru, Statele Unite – să fie disprețuită și denigrată așa cum a fost”, a declarat cancelarul Merz.

59 de soldați germani au fost uciși în Afganistan și peste 100 răniți, mulți grav, după ce Germania și alte țări NATO au răspuns la singura invocare a Articolului 5 din istoria alianței, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie asupra Statelor Unite, arată DW.

„Aș dori să le spun soldaților noștri aflați în desfășurare: serviciul dumneavoastră a fost și este valoros”, a spus Merz. „Este pentru libertatea noastră, pentru libertatea din întreaga lume, iar guvernul federal vă va susține întotdeauna”.

