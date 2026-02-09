Autoritățile au dovedit că multă vreme au ocolit legea și au încasat pe nedrept mii de euro lunar. Deși este mai vizibil în Germania, acest fenomen a cuprins și alte țări din Europa.

Unii dintre cei vizați aveau în plan să ocolească legea din Germania pentru a obține ilegal ajutoare sociale.

Se mutau în număr mare în anumite localități, unde complicii lor își deschideau firme și le ofereau locuri de muncă prost plătite sau chiar le inventau posturi.

Cu aceste acte, care demonstrau în mod fals că deși muncesc, nu le ajung banii ca să trăiască, mergeau la primărie, iar autoritățile erau nevoite să le plătească ajutorul social.

Este și cazul unei familii de români căreia i s-a retras recent dreptul de ședere în Germania după ce instanța a demonstrat că documentele prezentate pentru dovedirea activității profesionale nu sunt suficiente, lipsind dovezi concludente precum contracte de muncă complete și fluturași de salariu.

Camellia Petcu, pedagog social din Hannover, Germania: „Sunt o grămadă de cazuri, unele la început, altele în curs de expulzare. Fac cercetări asupra tuturor membrilor din Uniunea Europeană.”

Doar anul trecut, autoritățile germane au anulat ajutoarele sociale pentru aproape 1.200 de români și bulgari.

Corespondent Știrile PRO TV: „Indivizii primeau lunar, pe nedrept, mii de euro sub formă de sprijin pentru plata chiriei, a facturilor, dar și pentru asigurarea medicală. Pentru o parte dintre ei, instanța a emis chiar și ordine de părăsire a Germaniei.”

Ajutoarele sociale oferite de nemți sunt extrem de generoase. Pentru o familie cu doi copii de pildă, statul german ajunge să plătească lunar și 4.000 de euro.

Fiecare membru al familiei primește automat câte 500 de euro, bani de trai. Statul acoperă inclusiv plata chiriei, între 500 și 1.000 de euro lunar, dar și plata facturilor.

În plus, acoperă în întregime și asigurarea medicală.

Stella Ignatz, viceprimarul din Burscheid, Germania: „Lumea s-a revoltat aici și din cauză că, într-adevăr, sunt foarte mulți migranți și ajutorul social a fost la un nivel foarte ridicat. Și atunci s-au dat legi noi în care sunt obligați, atât cei din UE, cât și cei din Ucraina, să muncească.”

Potrivit normelor europene, orice cetățean are drept de liberă circulație într-un stat membru, însă ajutorul social nu se plătește automat.

Cei care îl cer trebuie să demonstreze că lucrează sau își caută activ de muncă și că banii încasați nu le ajung ca să se întrețină.