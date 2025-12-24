Politico: De ce europenii ar trebui să evite cadourile ieftine de Crăciun. Avalanșa de produse din China amenință siguranța

Dacă ați comandat cadouri de Crăciun din magazine online chinezești, există șanse mari ca acestea să fie toxice, nesigure sau subevaluate, scrie Politico într-o analiză a strategiei UE de a se proteja de invazia produselor chineze de slabă calitate.

Uniunea Europeană încearcă să gestioneze această avalanșă, dar se lovește de obstacole repetate.

„Este absolut nebunesc…”, spune un oficial UE, care a dorit să rămână anonim pentru a comenta pregătirile autorităților. În unele hub-uri de transport aerian de marfă, aproximativ 80% dintre pachetele sosite nu respectă standardele de siguranță europene.

Cifrele sunt amețitoare: în 2024, 4,6 miliarde de pachete mici, cu valoare de până la 150 de euro, au intrat în UE, iar recordul a fost depășit deja în septembrie.

Din cauza faptului că aceste pachete individuale înlocuiesc containere întregi cu aceleași produse, volumul de muncă pentru ofițerii vamali a crescut exponențial. Produsele ieftine și neconforme — de la jucării periculoase la obiecte de bucătărie — pun sănătatea în pericol și generează o cantitate tot mai mare de deșeuri.

Problema afectează întregul lanț: ofițerii vamali nu mai fac față, cumpărătorii primesc produse inutile, copiii sunt expuși riscurilor, iar producătorii europeni sunt subminați de concurență neloială și netaxată.

Pentru a tempera situația, UE a decis luna aceasta să aplice o taxă fixă de 3 € pentru toate aceste pachete, eliminând practic scutirea de taxe pentru coletele de până la 150 €, dar măsura va intra în vigoare abia din iulie 2025. Este o soluție provizorie și rudimentară, deoarece sistemele IT vamale actuale nu pot încă calcula taxarea în funcție de valoarea reală a produselor.

„Tot ce îmi doresc… sunt reguli mai bune”

Deputata europeană Anna Cavazzini, membră a Verzilor germani, spune că tot ce își dorește pentru sezonul sărbătorilor de anul viitor sunt reguli clare și funcționale. Ea este unul dintre principalii promotori ai armonizării celor 27 de regimuri vamale naționale ale UE. Reforma propusă prevede crearea unui centru de date central și a unei Agenții Vamale Europene (EUCA) cu puteri de supraveghere.

Însă, așa cum se întâmplă adesea în UE, reforma avansează lent: EUCA va deveni operațională abia la sfârșitul lui 2026, iar centrul de date probabil că nu va funcționa decât în următorul deceniu.

„Avem nevoie de o discuție fundamentală despre europenizarea vamală”, a declarat Cavazzini pentru POLITICO. În calitate de președintă a Comitetului pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO), ea a cerut Consiliului UE să permită ca reforma vamală să transforme piața unică într-o realitate mai unită.

Capitalele UE rămân însă prudente, temându-se să nu cedeze prea multă putere Bruxelles-ului. Iar punctul principal de dispută între negociatori rămâne unul pragmatic: legea ar trebui să includă o listă clară de infracțiuni, cum ar fi declarațiile false făcute ofițerilor vamali.

Reforma vamală a UE, amânată până în 2026

Deși ultima rundă de negocieri de la începutul lunii decembrie a adus progrese în mai multe domenii, problema neclară a penalităților a împins implementarea reformei vamale până în 2026.

Având în vedere milioanele de cutii, pachete și colete care sosesc zilnic în UE, fiecare țară ia în calcul și taxe de manipulare suplimentare, pe lângă taxa de 3 € agreată la nivel comunitar. Franța a propus deja o taxă individuală, ale cărei venituri vor merge în bugetul național, iar Belgia și Olanda ar putea urma exemplul.

„Reforma vamală este ceea ce contează cu adevărat, nu o nouă rundă de taxe fragmentate și o cursă spre fund”, a declarat Dirk Gotink, negociatorul principal al Parlamentului European pentru reforma vamală.

„În acest moment, propunerile Franței și ale altor state nu au ca scop oprirea fluxului de pachete, ci doar generarea de venituri”, a explicat Gotink, parlamentar de centru-dreapta din Olanda, într-o conferință recentă.

Pentru a evidenția riscurile produselor importate, echipa lui Gotink a achiziționat câteva produse de la magazine online dubioase. „La acesta, ochii cad imediat”, a avertizat el, arătând o jucărie de pluș unui reporter.

Reporterul a constatat rapid că jucăria putea fi deteriorată cu ușurință, iar ochii din plastic păreau să se miște pe măsură ce era mutată prin cameră.

„Pe cutie scrie că este recomandată persoanelor peste 15 ani…”, a comentat reporterul, dar jucăria era clar destinată copiilor mai mici. La aceasta se adaugă influența fenomenului K-pop, unde vedetele promovează frecvent astfel de personaje în videoclipuri online.

Problemele nu se limitează doar la jucării. Un borcan de cosmetice prezentat de Gotink avea inscripții pe etichetă care nu semănau cu niciun alfabet cunoscut.

Concurență neloială pentru companiile europene

Avalanșa de produse ieftine afectează și producătorii europeni. „Multe companii europene respectă normele de mediu, iar importurile nu”, a explicat deputata Anna Cavazzini. „Aceasta creează un teren de joc extrem de inegal”.

După sărbători, Gotink și Cavazzini vor relua negocierile privind reforma vamală cu Cipru, care preia de la 1 ianuarie președinția rotativă a Consiliului UE de la Danemarca.

„Acest dosar va fi o prioritate în timpul președinției noastre”, a declarat un oficial cipriot pentru POLITICO, adăugând că Danemarca a finalizat deja cea mai mare parte a lucrărilor tehnice. „Ne propunem să încheiem acest dosar important, sperând să ajungem la un acord cu Parlamentul în primele luni ale președinției Ciprului.”

În ciuda întârzierilor, un diplomat UE implicat în politica vamală a subliniat pentru POLITICO că ritmul actual al procesului este fără precedent: „Presiunea uriașă generată de comerțul electronic a schimbat cu adevărat lucrurile. Acum un an, acest lucru ar fi fost de neimaginat”.

