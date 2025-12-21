Un bărbat din China și-a dat în judecată logodnica pentru că „mânca prea mult”. A cerut înapoi toți banii cheltuiți pe ea

Un bărbat din China a fost criticat online după ce și-a dat în judecată logodnica pentru a-i recupera toți banii cheltuiți pe ea, motivând că aceasta „mânca prea mult”.

O audiere în instanță care i-a implicat pe cei doi foști parteneri a devenit virală pe rețelele sociale după ce a fost relatată pe 9 decembrie. Potrivit publicației chineze Zonglan News, bărbatul a dat-o în judecată pe iubita sa pentru a recupera suma de 20.000 de yuani (aproximativ 2.800 de dolari SUA) plătită inițial ca „preț al miresei” de familia lui către familia ei, relatează South China Morning Post.

De asemenea, el acerut ca fosta parteneră să-i returneze 30.000 de yuani (aproximativ 4.200 de dolari) cheltuiți pe ea în timpul relației lor, sumă care includea achiziții de ciorapi negri și lenjerie intimă.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui aranjament matrimonial și s-au logodit. Ulterior, s-au mutat și au condus un restaurant deținut de familia lui. Femeia a ajutat la administrarea afacerii timp de șase luni. Cu toate acestea, logosnicul ei a devenit nemulțumit, considerând că „lucra doar sarcini ușoare”. „Mânca mâncarea noastră în fiecare zi. Ce vindeam nu era suficient pentru ea”, a declarat el pentru un post TV local.

De asemenea, el a prezentat instanței o listă cu obiectele cumpărate pentru Wang. „Nu ți-a plăcut ciorapii și lenjeria intimă pe care mi i-ai cumpărat?” l-a întrebat ea în instanță.

Cum s-a finalizat procesul

Instanța nu a aprobat cererea lui să-i returneze cei 30.000 de yuani, deoarece suma a fost cheltuită pe obiecte personale care aveau valoare emoțională pentru ambele părți.

În ceea ce privește suma de 20.000 de yuani plătită inițial ca preț al miresei, instanța a decis ca femeia să returneze jumătate din această sumă. Ambele părți s-au declarat mulțumite de rezultat.

Prețul miresei este o tradiție în China, prin care familia mirelui plătește familia miresei la căsătorie ca gest de sinceritate pentru a o primi în familia sa. În ultimii ani, această tradiție a stârnit dezbateri.

Unii o consideră o practică învechită, care tratează femeile ca pe obiecte, în timp ce alții cred că reprezintă o compensație necesară pentru sacrificiile pe care femeile le fac într-o căsătorie.

Potrivit Codului Civil chinez, care a intrat în vigoare în 2021, instanțele chineze ar trebui să susțină cererile de returnare a prețului miresei dacă părțile nu s-au căsătorit, nu au locuit împreună după înregistrarea căsătoriei sau au creat dificultăți în viața familiei mirelui.

