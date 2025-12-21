Un bărbat din China și-a dat în judecată logodnica pentru că „mânca prea mult”. A cerut înapoi toți banii cheltuiți pe ea

Stiri Diverse
21-12-2025 | 09:35
cuplu
Shutterstock

Un bărbat din China a fost criticat online după ce și-a dat în judecată logodnica pentru a-i recupera toți banii cheltuiți pe ea, motivând că aceasta „mânca prea mult”.

 

autor
Aura Trif

O audiere în instanță care i-a implicat pe cei doi foști parteneri a devenit virală pe rețelele sociale după ce a fost relatată pe 9 decembrie. Potrivit publicației chineze Zonglan News, bărbatul a dat-o în judecată pe iubita sa pentru a recupera suma de 20.000 de yuani (aproximativ 2.800 de dolari SUA) plătită inițial ca „preț al miresei” de familia lui către familia ei, relatează South China Morning Post.

De asemenea, el acerut ca fosta parteneră să-i returneze 30.000 de yuani (aproximativ 4.200 de dolari) cheltuiți pe ea în timpul relației lor, sumă care includea achiziții de ciorapi negri și lenjerie intimă.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui aranjament matrimonial și s-au logodit. Ulterior, s-au mutat și au condus un restaurant deținut de familia lui. Femeia a ajutat la administrarea afacerii timp de șase luni. Cu toate acestea, logosnicul ei a devenit nemulțumit, considerând că „lucra doar sarcini ușoare”. „Mânca mâncarea noastră în fiecare zi. Ce vindeam nu era suficient pentru ea”, a declarat el pentru un post TV local.

De asemenea, el a prezentat instanței o listă cu obiectele cumpărate pentru Wang. „Nu ți-a plăcut ciorapii și lenjeria intimă pe care mi i-ai cumpărat?” l-a întrebat ea în instanță.

Citește și
noua ordine mondiala
Raport avertisment: UE trebuie să se reformeze rapid sau riscă să devină irelevantă într-o nouă ordine mondială

Cum s-a finalizat procesul

Instanța nu a aprobat cererea lui să-i returneze cei 30.000 de yuani, deoarece suma a fost cheltuită pe obiecte personale care aveau valoare emoțională pentru ambele părți.

În ceea ce privește suma de 20.000 de yuani plătită inițial ca preț al miresei, instanța a decis ca femeia să returneze jumătate din această sumă. Ambele părți s-au declarat mulțumite de rezultat.

Prețul miresei este o tradiție în China, prin care familia mirelui plătește familia miresei la căsătorie ca gest de sinceritate pentru a o primi în familia sa. În ultimii ani, această tradiție a stârnit dezbateri.

Unii o consideră o practică învechită, care tratează femeile ca pe obiecte, în timp ce alții cred că reprezintă o compensație necesară pentru sacrificiile pe care femeile le fac într-o căsătorie.

Potrivit Codului Civil chinez, care a intrat în vigoare în 2021, instanțele chineze ar trebui să susțină cererile de returnare a prețului miresei dacă părțile nu s-au căsătorit, nu au locuit împreună după înregistrarea căsătoriei sau au creat dificultăți în viața familiei mirelui.

Inteligența artificială a devenit ajutorul lui Moș Crăciun. Există riscul să ne luăm nouă, de fapt, un cadou

Sursa: South China Morning Post

Etichete: China, cadouri, judecata,

Dată publicare: 21-12-2025 09:35

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China
Stiri externe
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China

Venezuela a anunţat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al Statelor Unite, în urma unei convorbiri telefonice între miniştrii de externe ai celor două ţări.

Raport avertisment: UE trebuie să se reformeze rapid sau riscă să devină irelevantă într-o nouă ordine mondială
Stiri externe
Raport avertisment: UE trebuie să se reformeze rapid sau riscă să devină irelevantă într-o nouă ordine mondială

Uniunea Europeană trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă, pe măsură ce rivalitatea dintre China şi SUA declanşează o nouă eră fără precedent, care aduce provocări în materie de securitate. 

România va avea la Doicești reactoare nucleare unice în Europa. În lume, doar Rusia și China au această tehnologie
Stiri Stiinta
România va avea la Doicești reactoare nucleare unice în Europa. În lume, doar Rusia și China au această tehnologie

Proiectul SMR, al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești, Dâmbovița, a intrat în ultima etapă a studiilor, iar după punerea lor în funcțiune vor furniza energie pentru 30 de ani. În lume, doar Rusia și China exploatează această tehnologie.

Recomandări
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace
Stiri externe
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă RIA Novosti, sâmbătă seară târziu, că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să poarte un dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Stiri actuale
Marş memorial pe 21 decembrie, de la Piaţa Victoriei la Piaţa Revoluţiei: „Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”

Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Universităţii - Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00.

S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”
Stiri actuale
S-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România: ”Am fost inconștienți”

În 20 decembrie s-au împlinit 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România. Sirenele, care atunci anunțau că oamenii și-au recâștigat libertatea, au răsunat din nou în oraș, în semn de omagiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 30

22:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Decembrie 2025

32:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 29

40:23

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28