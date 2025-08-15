Poliţia turcă a arestat 40 de membri ai opoziţiei la Istanbul. Printre cei reţinuţi se numără și un primar

15-08-2025 | 14:25
politie turcia
Shutterstock

Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei Istanbul, inclusiv pe primarul districtului central Beyoglu şi pe mai mulţi dintre consilierii săi apropiaţi.

Sabrina Saghin

Acest nou val de arestări pentru „corupţie" vine în urma unei serii de arestări care au vizat Partidul Popular Republican (CHP, social-democrat), principalul partid de opoziţie din Turcia, timp de câteva luni.

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, considerat cel mai redutabil adversar al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, a fost arestat în martie şi ulterior încarcerat.

Arestarea sa a declanşat în Turcia proteste fără precedent în ultimii 12 ani.

În afară de Imamoglu, nouă din cei 26 de primari de district din Istanbul din cadrul CHP au fost arestaţi şi închişi din octombrie, majoritatea pentru corupţie, acuzaţie pe care cei arestaţi o neagă.

cutremur turcia
Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

Potrivit analiştilor, guvernul încearcă să slăbească CHP, care a ieşit câştigător clar în alegerile locale din primăvara anului 2024, în detrimentul Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), islamist-conservator, al preşedintelui Erdogan. 

Sursa: Agerpres

