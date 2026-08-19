Situația este atât de gravă, încât ministrul de Interne a decis să cheme ajutoare din alte landuri. Decizia a stârnit critici mai ales din partea sindicatelor. Oficialul a încercat să calmeze spiritele și a spus că același lucru se întâmplă și atunci când sunt găzduite evenimente sportive importante.

De la an la an, tot mai mulți minori ajung în arestul poliției din Viena. Cea mai îngrijorătoare evoluție s-a înregistrat în categoria de vârstă 10-14 ani. Anul trecut, numărul celor reținuți a crescut cu 18% față de 2024. Adolescenții sunt găsiți vinovați mai ales pentru furturi și agresiuni. Autoritățile austriece au creat o Echipă de Intervenție împotriva Criminalității Juvenile și au solicitat sprijin suplimentar din alte landuri.

Gerhard Karner, ministrul de Interne: „Trebuie să acționăm ferm împotriva criminalității juvenile atunci când apar astfel de probleme. Mai ales în cazul bandelor de tineri străini. Prin urmare, este necesară și suplimentarea efectivelor de poliție.”

48 de polițiști din 6 landuri federale vor fi detașați timp de 3 luni pentru a-i sprijini pe colegii din Viena. Decizia a provocat nemulțumirea sindicatelor, care îl acuză pe ministrul de Interne de neglijență. Și spun că e nevoie de agenți peste tot, nu doar în capitală.

Werner Herbert, președintele sindicatului polițiștilor AUF: „Atunci când există suficienți polițiști prezenți vizibil pe teren, oamenii se simt imediat mult mai bine și mai în siguranță. Dacă această prezență lipsește, sentimentul de insecuritate crește automat.”

Ministerul de Interne susține că astfel de redistribuiri temporare sunt o practică obișnuită în Austria și că agenții s-au oferit voluntar. Poliția recunoaște totuși că se confruntă cu probleme de personal. Multe din cele 200 de locuri disponibile vara aceasta la academiile de poliție au rămas neocupate. Potrivit sindicaliștilor, mulți candidați nu reușesc să îndeplinească cerințele de admitere pentru că nu cunosc bine limba germană.