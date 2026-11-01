Forţele de ordine au folosit bastoane pentru a dispersa manifestanţii, iar 13 persoane au fost arestate, scrie Agerpres.

Zeci de agenţi, unii însoţiţi de câini poliţişti, au intervenit la tabăra din Piaţa Rossio din Lisabona şi la o tabără mai mică din Piaţa Dom Joao I din Porto, în jurul orei locale 04:30.

Poliţia a intervenit în taberele din Lisabona şi Porto

Protestatarii au scandat "Miroase a dictatură" şi "Suntem paşnici" în timp ce poliţia înainta.

Poliţia a declarat într-un comunicat că şase persoane au fost arestate la Lisabona şi şapte la Porto, al doilea oraş ca mărime din Portugalia, pentru că au refuzat să respecte ordinele de dispersare.

Protestatarii au aruncat cu sticle, vopsea şi dispozitive pirotehnice asupra ofiţerilor, rănind 13 poliţişti, dintre care opt au fost duşi la spital, se adaugă în comunicat.

În Porto, trei ofiţeri de poliţie în civil care monitorizau mişcările protestatarilor au fost atacaţi după ce au fost observaţi de un grup, se adaugă în comunicat.

Poliţia a indicat că un număr nespecificat de protestatari au fost de asemenea răniţi în timpul operaţiunii, care a fost condusă cu "rigoare, echilibru şi respect pentru drepturile cetăţenilor".

Protestele legate de problema locuinţelor s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Portugalia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize locative din Europa, tinerii fiind printre cei mai afectaţi. Preţurile locuinţelor au crescut de peste două ori din 2017, iar chiriile pentru contractele noi au crescut, de asemenea, aproape de două ori.

Protestele din Portugalia sunt similare celor care au avut loc în Spania, Franţa, Germania şi în alte părţi ale Europei, pe fondul creşterii vertiginoase a costurilor, inclusiv al locuinţelor.