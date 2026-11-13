Totul, după ce s-a aflat că Jensen Huang a avut relații extraconjugale cu alte două subordonate.

Conform experților, plecarea lui reprezintă o lovitură teribilă pentru domeniul inteligenței artificiale. Donald Trump a propus deja un candidat - pe Tim Cook, președintele executiv al consiliului de administrație al Apple. Huang: „Vom continua să dezvoltăm această tehnologie, esențială pentru umanitate și pentru prosperitatea viitoare a națiunii noastre. Eu voi acționa într-un mod responsabil și sigur.”

Jensen Huang nu pare să fi aplicat aceleași principii și în viața personală. Presa americană a aflat că fostul șef Nvidia şi-a înșelat nevasta inclusiv cu două subordonate din cadrul companiei.

Una dintre ele ar fi Kimberly Powell, în vârstă de 48 de ani, care supervizează programe care ar putea aplica tehnologia cipurilor Nvidia în domeniul sănătății.

Huang se află deja sub lupă după ce a devenit public faptul că a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri. Serviciile de informații americane cred că aceasta spiona pentru China și că ar fi facilitat importul ilegal de cipuri americane.

James Stavridis, Analist: „Jensen Huang va trebui să petreacă mult timp discutând cu CIA, FBI și Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Aceste instituții vor lucra cu multă minuțiozitate și ar trebui să facă acest lucru pentru a stabili care este nivelul de expunere, despre ce a vorbit și ce informații au fost dezvăluite”.

Fostul șef Nvidia a fost de acord să ofere explicații congresmenilor, într-o şedinţă cu ușile închise. Audierea sub jurământ ar urma să aibă loc în fața mai multor comisii, inclusiv cele pentru Informații și Afaceri Externe.

Analiștii se așteaptă ca noile acuzații care vizează China să tensioneze și mai mult relațiile sino-americane, chiar în ajunul summitului de la Shenzhen, de săptămâna viitoare, la care Donald Trump este invitat.

Tim Culpan, redactor-șef, Culpium, Taipei: ”Echilibrul de forțe la nivel mondial dintre cele două mari puteri, China și SUA, va fi decis mai degrabă prin puterea tehnologică decât prin forța brută. Iar semiconductorii se află chiar în inima competiției”.

James Stavridis, Analist: ”Relațiile dintre China și Statele Unite vor fi afectate de acest scandal, posibil chiar într-o manieră gravă, întrucât China va continua să nege implicarea, iar noi vom deschide anchetă după anchetă. Iar acest lucru va crea tensiuni într-o relație crucială pentru securitatea globală”.

În pofida anilor de restricții pentru export, industria chinezească a inteligenței artificiale tot are acces la tehnologia avansată a cipurilor americane.

Jurnaliştii CNN au descoperit că Universitatea Politehnică de Nord-Vest a cumpărat cipuri Nvidia, deşi figurează încă din 2001 pe o "listă neagră" a Statelor Unite. Pentagonul include instituția în categoria celor "7 fii ai apărării naționale" din China, universități care au legături strânse cu Armata Populară de Eliberare.

Jensen Huang, Președinte și CEO al NVIDIA: ”Nu trebuie să ne facem griji în această privință, deoarece armata chineză – la fel ca cea americană – nu va căuta să-și bazeze tehnologia pe soluții provenite de la cealaltă parte. Pur și simplu nu se pot baza pe ele”.

Tocmai această poziție l-a plasat pe Jensen Huang în dezacord cu mulți responsabili americani din domeniul securității naționale.

De aici și îngrijorarea cu privire la informațiile pe care șeful Nvidia le-ar fi putut dezvălui despre politica Washingtonului în domeniul cipurilor.