Tehnologia începe să reducă, însă, oportunitățile de angajare pentru tineri, pentru că preia o parte dintre activitățile acestora. Specialiștii avertizează că, dincolo de costuri, creativitatea și calitatea rămân esențiale.

3 experți internaționali în marketing au vorbit, la un eveniment organizat la București, despre viitorul publicității.

Inteligența artificială schimbă deja industria publicității. Reclame care înainte erau realizate de echipe întregi, pot fi acum create cu ajutorul acestei tehnologii.

A.I-ul poate construi inclusiv strategii de marketing. Iar efectele încep să se vadă și pe piața muncii.

Mark Ritson, Profesor de marketing, consultant în strategie de brand: "Vedem că sunt angajați tot mai puțini tineri, pentru că activitățile pe care le făceau au fost deja înlocuite. Iar angajații cu experiență nu își mai schimbă locurile de muncă. Se tem că, dacă pleacă, nu își vor mai găsi alt loc de muncă. Cu siguranță va elimina locuri de muncă. Dar va crea și noi profesii? Nimeni nu știe. Aceasta este întrebarea."

În publicitate, nu contează, însă, doar cât de repede și cât de ieftin sunt realizate reclamele, ci și calitatea lor.

Les Binet, Expert în eficiența publicității: "Faceți-vă brandul cunoscut. Investiți în creativitate. Avem mai multe moduri ca niciodată prin care ajungem la oameni. Cândva, era suficient să difuzezi o reclamă la televizor și toată lumea o vedea. Zilele acestea trebuie să o distribui în multe locuri diferite".

Pentru companii, provocarea este și mai mare într-o perioadă în care consumatorii sunt atenți la cheltuieli.

Rory Sutherland, expert în comportamentul consumatorilor: "Oamenii nu știu ce își doresc până când nu văd acel lucru. Cheltuim bani pentru a participa la un joc pe care nu îl putem câștiga niciodată. Tot ce putem face este să încercăm să îi depășim pe ceilalți, într-o competiție permanentă pentru statut social".

Despre aceste schimbări și nu numai s-a discutat la cea de-a zecea ediție a conferinței internaționale Creativity for Better, organizată la București.