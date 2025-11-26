Planul de pace al lui Trump se subțiază: 22 de puncte și discuții directe cu Putin săptămâna viitoare

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 22 de puncte. El a făcut acest anunț în timp ce vorbea cu reporterii la bordul aeronavei Air Force One.

Reporterii i-au cerut lui Trump să comenteze afirmațiile unor republicani conform cărora planul inițial de 28 de puncte era prea „favorabil” Rusiei.

„Nu a fost un plan. A fost un concept. Și de acolo, ei (probabil referindu-se la negociatori) au luat fiecare dintre cele 28 de puncte și apoi le-au redus la 22. Multe dintre ele au fost rezolvate și, de fapt, foarte favorabil. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Trump.

De asemenea, el a afirmat necesitatea unor concesii teritoriale din partea Ucrainei, invocând avansul Rusiei pe front.

„Uitați-vă cum merg lucrurile: dacă vă uitați la asta, totul se mișcă într-o singură direcție [pe front]. Așadar, în cele din urmă, acest teritoriu ar putea fi oricum cucerit de Rusia în următoarele câteva luni. Vreți să luptați și să pierdeți încă 50.000 până la 60.000 de oameni? Sau vreți să faceți ceva acum?”, a spus președintele SUA.

Trump a declarat că trimisul său special, Steven Witkoff, va călători la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta planul de pace cu președintele rus Vladimir Putin.

El a sugerat că și ginerele său, Jared Kushner, care participă la negocierile de pace, ar putea călători la Moscova.

În urma discuțiilor de la Geneva din 23 noiembrie, Statele Unite și Ucraina au pregătit o versiune actualizată a planului lor de pace.

Financial Times a susținut că planul a fost redus de la 28 la 19 puncte. Potrivit ABC News, planul excludea prevederi privind reducerea dimensiunii Forțelor Armate Ucrainene și o amnistie completă pentru ambele părți pentru acțiunile lor din timpul conflictului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













