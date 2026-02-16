Sorin Grindeanu a explicat, luni seară, că tot ce ţine de proiectul de buget poate fi discutat pe anumite priorităţi, una dintre acestea fiind închiderea PNRR până la jumătatea acestui an.

„Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanţarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiţii. A doua prioritate este cea legată de autorităţile locale. Trebuie să continuăm investiţiile în acelaşi nivel ca şi anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Este punctul de vedere al PSD şi asta vom susţine", a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, trebuie corectate „aberaţiile de anul trecut, cu CASS pentru veterani, pentru deţinuţii politici şi pentru mame".

„Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget şi trebuie să fie corectate", a precizat Grindeanu la România TV.

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile la buget nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns că partidul nu va vota în aceste condiţii bugetul de stat.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul", a mai afirmat Grindeanu.