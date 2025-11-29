Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei

O delegație ucraineană este în drum spre Statele Unite pentru a discuta ultimele detalii ale planului comun de pace. Iar, Steve Witkoff, emisarul pentru Rusia al lui Donald Trump, se îndreaptă spre Kremlin pentru întâlnirea cu Vladimir Putin.

O publicație americană a dezvăluit culisele negocierilor ruso-americane din ultimele luni. În tot acest timp, ucrainenii și rușii continuă atacurile aeriene reciproce.

Aceste imagini au fost filmate de la bordul dronelor maritime Magura, în timpul atacului de azi-noapte care au vizat două petroliere din așa-numita flotă-fantomă a Rusiei.

Atacul a avut loc în Marea Neagră, în apropierea coastelor turcești, și este cel mai amplu atac ucrainean asupra navelor rusești din ultimele luni.

Echipajele petrolierelor au apucat să scape și nu s-au înregistrat victime, dar navele au fost grav avariate.

Tot în cursul nopții, ucrainenii au lovit cu drone kamikaze mai multe rafinării din Rusia, dar și un terminal petrolier din portul Novorossiysk.

În tabăra cealaltă, Rusia a lansat un nou atac devastator asupra orașelor ucrainene, cu zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone. Zeci de blocuri și case au fost lovite, dar și infrastructura energetică și alte obiective critice.

Pe fondul acestor atacuri reciproce, eforturile diplomatice par tot mai dificile. Potrivit Wall Street Journal, planul de pace elaborat de emisarul lui Trump, Steve Witkoff și de reprezentantul lui Putin, Kirill Dimitriev, împreună cu Jared Kushner - ginerele președintelui Trump, nu urmărea doar soluționarea conflictului.

Negociatorii au discutat și consolidarea economiei rusești și accesul prioritar al investitorilor americani la oportunități economice, înaintea europenilor.

Partea rusă propunea ca firmele americane să aibă acces la activele rusești înghețate în Europa, în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari, pentru proiecte comune SUA-Rusia și reconstrucția Ucrainei, sub conducere americană.

Alte propuneri vizau exploatarea comună a resurselor arctice și chiar o colaborare cu SpaceX, pentru cucerirea planetei Marte.

Potrivit Wall Street Journal, informațiile despre plan au fost interceptate de un serviciu secret european, care le-a dat publicității. Documentul a atras critici imediate din partea liderilor europeni și ucraineni, care l-au considerat favorabil Rusiei și contrar intereselor Kievului.

Premierul polonez Tusk a transmis un mesaj indirect americanilor, pe rețeaua X.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Doresc să le reamintesc aliaților noștri că NATO a fost creată pentru a apăra Occidentul împotriva agresiunii sovietice, adică împotriva Rusiei. Iar temelia sa a fost solidaritatea, nu interesele egoiste. Sper că acest lucru nu s-a schimbat”.

Pe de altă parte, potrivit publicației The Telegraph, care citează surse de la Washington, Statele Unite ar fi gata să recunoască Peninsula Crimeea și părțile ocupate din Donbas ca teritorii rusești, în schimbul încetării războiului. Donald Trump i-a trimis cu această ofertă, la Moscova, pe emisarul Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.

