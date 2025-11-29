Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei

Stiri externe
29-11-2025 | 19:34
×
Codul embed a fost copiat

O delegație ucraineană este în drum spre Statele Unite pentru a discuta ultimele detalii ale planului comun de pace. Iar, Steve Witkoff, emisarul pentru Rusia al lui Donald Trump, se îndreaptă spre Kremlin pentru întâlnirea cu Vladimir Putin.

autor
Stirileprotv

O publicație americană a dezvăluit culisele negocierilor ruso-americane din ultimele luni. În tot acest timp, ucrainenii și rușii continuă atacurile aeriene reciproce.

Aceste imagini au fost filmate de la bordul dronelor maritime Magura, în timpul atacului de azi-noapte care au vizat două petroliere din așa-numita flotă-fantomă a Rusiei.

Atacul a avut loc în Marea Neagră, în apropierea coastelor turcești, și este cel mai amplu atac ucrainean asupra navelor rusești din ultimele luni.

Echipajele petrolierelor au apucat să scape și nu s-au înregistrat victime, dar navele au fost grav avariate.

Citește și
putin peskov
Rusia dezvăluie că a primit cadrul planului de pace al SUA convenit la Geneva. ”Ne-au comunicat principalii parametri”

Tot în cursul nopții, ucrainenii au lovit cu drone kamikaze mai multe rafinării din Rusia, dar și un terminal petrolier din portul Novorossiysk.

În tabăra cealaltă, Rusia a lansat un nou atac devastator asupra orașelor ucrainene, cu zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone. Zeci de blocuri și case au fost lovite, dar și infrastructura energetică și alte obiective critice.

Pe fondul acestor atacuri reciproce, eforturile diplomatice par tot mai dificile. Potrivit Wall Street Journal, planul de pace elaborat de emisarul lui Trump, Steve Witkoff și de reprezentantul lui Putin, Kirill Dimitriev, împreună cu Jared Kushner - ginerele președintelui Trump, nu urmărea doar soluționarea conflictului.

Negociatorii au discutat și consolidarea economiei rusești și accesul prioritar al investitorilor americani la oportunități economice, înaintea europenilor.

Partea rusă propunea ca firmele americane să aibă acces la activele rusești înghețate în Europa, în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari, pentru proiecte comune SUA-Rusia și reconstrucția Ucrainei, sub conducere americană.

Alte propuneri vizau exploatarea comună a resurselor arctice și chiar o colaborare cu SpaceX, pentru cucerirea planetei Marte.

Potrivit Wall Street Journal, informațiile despre plan au fost interceptate de un serviciu secret european, care le-a dat publicității. Documentul a atras critici imediate din partea liderilor europeni și ucraineni, care l-au considerat favorabil Rusiei și contrar intereselor Kievului.

Premierul polonez Tusk a transmis un mesaj indirect americanilor, pe rețeaua X.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Doresc să le reamintesc aliaților noștri că NATO a fost creată pentru a apăra Occidentul împotriva agresiunii sovietice, adică împotriva Rusiei. Iar temelia sa a fost solidaritatea, nu interesele egoiste. Sper că acest lucru nu s-a schimbat”.

Pe de altă parte, potrivit publicației The Telegraph, care citează surse de la Washington, Statele Unite ar fi gata să recunoască Peninsula Crimeea și părțile ocupate din Donbas ca teritorii rusești, în schimbul încetării războiului. Donald Trump i-a trimis cu această ofertă, la Moscova, pe emisarul Steve Witkoff și pe ginerele său, Jared Kushner.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, SUA, europa, plan, pace,

Dată publicare: 29-11-2025 19:34

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia dezvăluie că a primit cadrul planului de pace al SUA convenit la Geneva. ”Ne-au comunicat principalii parametri”
Stiri externe
Rusia dezvăluie că a primit cadrul planului de pace al SUA convenit la Geneva. ”Ne-au comunicat principalii parametri”

Kremlinul a dezvăluit vineri că a primit cadrul planului de pace al SUA, ajustat după consultările cu Ucraina şi Uniunea Europeană la Geneva, informează EFE.

De ce nu vrea Putin să semneze un acord de pace cu Ucraina. „Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean”
Stiri externe
De ce nu vrea Putin să semneze un acord de pace cu Ucraina. „Rusia este pregătită să lupte până la ultimul ucrainean”

Vladimir Putin a declarat că o delegație americană este așteptată să sosească la Moscova în prima jumătate a săptămânii viitoare pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina.

Recomandări
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”
Stiri Politice
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban, demis recent de șeful statului.

Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”
Stiri Politice
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 Noiembrie 2025

02:24:55

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28