Planul de pace al lui Trump intră în faza a doua, deși Hamas nu și-a respectat promisiunile din prima etapă

Stiri externe
15-10-2025 | 13:25
summit pace egipt, trump egipt
AFP

Acordul care a permis eliberarea ostatecilor din Fâșia Gaza și încetarea luptelor este testat zilnic.

autor
Știrile PRO TV

Procesul de transfer al trupurilor celor uciși în timpul prizonieratului se derulează greoi.

Ieri au fost trimise israelienilor patru cadavre după alte patru, luni, dintr-un total de 28 de trupuri neînsuflețite.

Prin urmare, Israelul a amenințat că va înjumătăți numărul de camioane cu ajutoare destinate palestinienilor din Gaza.

Iair Horn, fratele unui ostatic eliberat: „Cu opt luni în urmă, eu am fost eliberat, dar adevărul e că abia acum sunt cu adevărat liber. Abia acum, când iubitul meu frate mai mic, Eitan, e în sfârșit alături de noi, inima mea e din nou întreagă”.

Citește și
pasaport
Americanii nu se mai află în vârful topului celor mai puternice pașapoarte. SUA și România, umăr la umăr în clasament

Rudele ostaticilor eliberați luni au vorbit despre momentele emoționante ale revederii...

Lishay Miran-Lavi, soția ostaticului eliberat Omri Miran: Roni și Alma au sărit în brațele tatălui lor și le-a auzit spunând „abba” - tati- din nou. În acel moment, mi-am îndeplinit o promisiune pe care le-am făcut-o pe 7 octombrie”.

După ce au fost înfometați timp îndelungat, ostaticii au început abia de curând să primească hrană...

Donald Trump a anunțat începutul fazei a doua din planul de pace în 20 de puncte semnat în Egipt. Asta deși Hamas nu și-a respectat complet nici angajamentul din prima etapă.

Becky Anderson, corespondent CNN: ”462 de cuvinte are declarația comună de la finalul summitului care a avut loc la Sharm El Sheikh. Se vorbește despre pace, prosperitate și toleranță. Nu sunt stipulați pași concreți, totul e prezentat în termeni generali, de parcă ar fi fost scris de un program care folosește Inteligența Artificială. M-am întrebat ce voi obține dacă cer programului să îmi genereze textul unei declarații similare”.

După ce a primit indicații specifice...

Becky Anderson, corespondent CNN: Programul mi-a generat o versiune sumarizată a declarației de la Sharm El Sheikh. E un text concis. Nu spun că „Declarația privind o pace de durată în Orientul Mijlociu” nu trebuie să primească laude, fiindcă chiar trebuie, însă ea nu include și un plan concret pentru o pace durabilă”.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Le-am zis (liderilor Hamas) că trebuie să renunțe la arme și că dacă nu vor face asta, îi vom dezarma noi. Și vom face asta repede și probabil folosind violența. Dar vor renunța la arme”.

Președintele american nu a părut îngrijorat nici de faptul că, odată armata israeliană retrasă, luptătorii Hamas au început să-și ucidă rivalii.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”E vorba de niște grupări foarte rele pe care (Hamas) le-a eliminat. Au ucis mai mulți membri ale acestor grupări. Nu m-a deranjat prea mult, să fiu sincer cu voi”.

Revista Time l-a așezat pe Trump pe copertă și i-a dedicat un articol laudativ pentru oprirea războiului din Gaza. Fotografia aleasă l-a nemulțumit profund pe președinte...

Revista Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Au făcut să-mi "dispară" părul și apoi au pus ceva plutind deasupra capului meu, care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de… mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat de jos în sus, dar aceasta este o fotografie foarte proastă și merită să fie criticată. Ce fac (cei de la Time) și de ce?

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, plan, pace, hamas,

Dată publicare: 15-10-2025 13:25

