Piețele, precaute după „shutdown-ul” guvernului SUA. Investitorii așteaptă statisticile despre starea economiei

Acțiunile companiilor americane și dolarul au stagnat miercuri, în condițiile unei tranzacționări instabile, în timp ce aurul a atins un nivel record, pe fondul shutdown-ului guvernului federal al SUA.

Atitudinea prudentă a piețelor financiare se datorează, într-o proporție semnificativă, și faptului că acest shutdown al guvernului SUA a întârziat publicarea unor date cruciale privind locurile de muncă, care ar putea afecta perspectivele privind rata dobânzii, notează Reuters.

Cu toate acestea, pe fondul incertitudinii, prețul aurului a urcat la 3.895 dolari pe uncie, atingând un nivel record pentru a treia sesiune consecutivă, în timp ce randamentul de referință al obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a scăzut cu 4 puncte de bază, la 4,1116%.

Datele privind salariile din sectorul privat din SUA, care au arătat că numărul locurilor de muncă a scăzut cu 32.000 luna trecută, contrar așteptărilor care indicau o creștere de 50.000, au alimentat îngrijorările că piața muncii din SUA ar putea fi în declin.

Departamentului Muncii din SUA privind ocuparea forței de muncă pentru luna septembrie nu va fi publicat vineri din cauza blocării guvernului federl, un rezultat care, potrivit investitorilor, ar complica capacitatea Rezervei Federale de a evalua starea economiei SUA în contextul în care ia în calcul posibile reduceri ale ratelor dobânzilor.

„Oricum ai privi lucrurile... piața muncii se află în declin și, în opinia noastră, Fed (n.r. Rezerva Federală) va continua probabil să reducă ratele până la sfârșitul anului”, a declarat Matthew Miskin, co-strateg șef de investiții la Manulife John Hancock Investments din Boston. „Lipsa altor date complică situația pentru Fed.”

Guvernul SUA a intrat în shutdown

Guvernul american a intrat miercuri în shutdown, declanşând discuţii în pieţele financiare internaţionale privind impactul potenţial asupra economiei globale. Deşi, în mod tradiţional, închiderile activităţilor guvernamentale au efecte reduse asupra pieţelor de capital, momentul actual este considerat semnificativ, relatează CNBC.

Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcţionari vor fi suspendaţi temporar, cu salarii amânate. Traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată.

Însă „shutdown-ul” iminent va fi diferit de închiderile guvernamentale din trecut, deoarece Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Având în vedere caracterul foarte nepopular al unei astfel de situaţii, atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Dar, în caz de eşec, fiecare încearcă să arunce responsabilitatea asupra taberei adverse.

Piețele financiare, reacție prudentă după ce guvernul SUA a intrat în shutdown

Indecele S&P 500 (.SPX) a recuperat pierderile anterioare și a crescut cu 0,2% până după-amiaza, Nasdaq Composite (.IXIC) a înregistrat și el creșteri, adăugând 0,3%, în timp ce Dow Jones Industrial Average (.DJI) a rămas neschimbat. Creșterile moderate de pe Wall Street au ajutat indicele MSCI All-World .MIWD00000PUS, deschide o filă nouă să câștige 0,3%.

Acțiunile europene au contrazis tendința globală, indicele pan-continental STOXX 600 (.STOXX), deschide o nouă filă crescând cu 1,2% și situându-se aproape de un nivel record. Indicele britanic FTSE 100 și indicele elvețian SMI (.SSMI), deschide o filă nouă, au înregistrat performanțe superioare, impulsionate de acțiunile din sectorul sănătății, care au crescut pe fondul așteptărilor că acestea ar putea evita tarifele excesive la import în SUA, după ce președintele Donald Trump a încheiat un acord cu Pfizer.

Dolarul, în scădere

Pe piețele valutare, indicele dolarului a scăzut pentru a patra zi consecutivă, înregistrând o scădere de 0,1% până la 97,78.

Euro a scăzut cu 0,1%, ajungând la 1,1724 dolari, în timp ce lira sterlină a crescut cu 0,2%, ajungând la 1,3475 dolari.

Dolarul a scăzut cu 0,5%, ajungând la 147,16 yeni, după ce un sondaj al Băncii Japoniei a arătat că încrederea marilor producători japonezi s-a îmbunătățit pentru al doilea trimestru consecutiv, crescând șansele unei majorări a ratei dobânzii încă din această lună.

Prețurile petrolului au scăzut și mai mult după două zile consecutive de pierderi, pe fondul evaluării de către investitori a potențialelor planuri ale OPEC+ de a crește producția luna viitoare.

Petrolul brut american a scăzut cu aproximativ 1%, la 61,71 dolari pe baril, în timp ce Brent a scăzut cu 1%, la 65,35 dolari.

