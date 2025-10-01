Piețele, precaute după „shutdown-ul” guvernului SUA. Investitorii așteaptă statisticile despre starea economiei

Stiri externe
01-10-2025 | 22:05
wall street, stock
Shutterstock

Acțiunile companiilor americane și dolarul au stagnat miercuri, în condițiile unei tranzacționări instabile, în timp ce aurul a atins un nivel record, pe fondul shutdown-ului guvernului federal al SUA.

autor
Adrian Popovici

Atitudinea prudentă a piețelor financiare se datorează, într-o proporție semnificativă, și faptului că acest shutdown al guvernului SUA a întârziat publicarea unor date cruciale privind locurile de muncă, care ar putea afecta perspectivele privind rata dobânzii, notează Reuters.

Cu toate acestea, pe fondul incertitudinii, prețul aurului a urcat la 3.895 dolari pe uncie, atingând un nivel record pentru a treia sesiune consecutivă, în timp ce randamentul de referință al obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a scăzut cu 4 puncte de bază, la 4,1116%.

Datele privind salariile din sectorul privat din SUA, care au arătat că numărul locurilor de muncă a scăzut cu 32.000 luna trecută, contrar așteptărilor care indicau o creștere de 50.000, au alimentat îngrijorările că piața muncii din SUA ar putea fi în declin.

Departamentului Muncii din SUA privind ocuparea forței de muncă pentru luna septembrie nu va fi publicat vineri din cauza blocării guvernului federl, un rezultat care, potrivit investitorilor, ar complica capacitatea Rezervei Federale de a evalua starea economiei SUA în contextul în care ia în calcul posibile reduceri ale ratelor dobânzilor.

Citește și
ambasada sua bucuresti
Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

„Oricum ai privi lucrurile... piața muncii se află în declin și, în opinia noastră, Fed (n.r. Rezerva Federală) va continua probabil să reducă ratele până la sfârșitul anului”, a declarat Matthew Miskin, co-strateg șef de investiții la Manulife John Hancock Investments din Boston. „Lipsa altor date complică situația pentru Fed.”

Guvernul SUA a intrat în shutdown

Guvernul american a intrat miercuri în shutdown, declanşând discuţii în pieţele financiare internaţionale privind impactul potenţial asupra economiei globale. Deşi, în mod tradiţional, închiderile activităţilor guvernamentale au efecte reduse asupra pieţelor de capital, momentul actual este considerat semnificativ, relatează CNBC.

Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcţionari vor fi suspendaţi temporar, cu salarii amânate. Traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată.

Însă „shutdown-ul” iminent va fi diferit de închiderile guvernamentale din trecut, deoarece Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Având în vedere caracterul foarte nepopular al unei astfel de situaţii, atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Dar, în caz de eşec, fiecare încearcă să arunce responsabilitatea asupra taberei adverse.

Piețele financiare, reacție prudentă după ce guvernul SUA a intrat în shutdown

Indecele S&P 500 (.SPX) a recuperat pierderile anterioare și a crescut cu 0,2% până după-amiaza, Nasdaq Composite (.IXIC) a înregistrat și el creșteri, adăugând 0,3%, în timp ce Dow Jones Industrial Average (.DJI) a rămas neschimbat. Creșterile moderate de pe Wall Street au ajutat indicele MSCI All-World .MIWD00000PUS, deschide o filă nouă să câștige 0,3%.

Pe fondul incertitudinii, prețul aurului a urcat la 3.895 dolari pe uncie, atingând un nivel record pentru a treia sesiune consecutivă, în timp ce randamentul de referință al obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a scăzut cu 4 puncte de bază, la 4,1116%.

Acțiunile europene au contrazis tendința globală, indicele pan-continental STOXX 600 (.STOXX), deschide o nouă filă crescând cu 1,2% și situându-se aproape de un nivel record. Indicele britanic FTSE 100 și indicele elvețian SMI (.SSMI), deschide o filă nouă, au înregistrat performanțe superioare, impulsionate de acțiunile din sectorul sănătății, care au crescut pe fondul așteptărilor că acestea ar putea evita tarifele excesive la import în SUA, după ce președintele Donald Trump a încheiat un acord cu Pfizer.

Dolarul, în scădere

Pe piețele valutare, indicele dolarului a scăzut pentru a patra zi consecutivă, înregistrând o scădere de 0,1% până la 97,78.

Euro a scăzut cu 0,1%, ajungând la 1,1724 dolari, în timp ce lira sterlină a crescut cu 0,2%, ajungând la 1,3475 dolari.

Dolarul a scăzut cu 0,5%, ajungând la 147,16 yeni, după ce un sondaj al Băncii Japoniei a arătat că încrederea marilor producători japonezi s-a îmbunătățit pentru al doilea trimestru consecutiv, crescând șansele unei majorări a ratei dobânzii încă din această lună.

Prețurile petrolului au scăzut și mai mult după două zile consecutive de pierderi, pe fondul evaluării de către investitori a potențialelor planuri ale OPEC+ de a crește producția luna viitoare.

Petrolul brut american a scăzut cu aproximativ 1%, la 61,71 dolari pe baril, în timp ce Brent a scăzut cu 1%, la 65,35 dolari.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Sursa: Reuters

Etichete: SUA, donald trump, bursa, actiuni,

Dată publicare: 01-10-2025 22:05

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
SUA plătesc scump neînțelegerile politice. Nota de plată a „shutdown-ului” ajunge la 400 de milioane de dolari zilnic
Stiri actuale
SUA plătesc scump neînțelegerile politice. Nota de plată a „shutdown-ului” ajunge la 400 de milioane de dolari zilnic

La Washington s-a instalat un nou „shutdown”, adică o paralizie parțială a activității guvernamentale, după ce neînțelegeri profunde între democrați și republicani au împiedicat un acord privind bugetul.

Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”
Stiri actuale
Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”.

Recomandări
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28