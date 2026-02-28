Operațiunea, începută în jurul orei 1 dimineața, ora coastei de est americane, a constat într-un val de rachete de croazieră Tomahawk lansate de pe nave și muniții aeriene trimise de avioanele Forțelor Aeriene și Marinei SUA.

În replică, Iranul a lansat rapid contraatacuri, iar administrația Trump a denumit operațiunea „Furia Epică”. Mai multe baze militare americane au fost vizate, inclusiv facilitățile de sprijin pentru navele celei de-a 5-a Flote în Bahrain, conform informațiilor furnizate de o agenție de știri de stat iraniană. Până în prezent, nu au fost raportate victime în rândul militarilor americani, au precizat oficialii, care au vorbit sub anonimat pentru a furniza detalii nepublicate anterior. De asemenea, Israelul a anunțat că a lansat atacuri asupra Iranului în aceeași zi.

Mesajul lui Trump: Libertate și siguranță pentru Iran

Într-un scurt interviu telefonic acordat în jurul orei 4 dimineața, Trump a afirmat că tot ce își dorește este „libertatea pentru popor”. Președintele a subliniat că își dorește o „națiune sigură”, asigurând că acest obiectiv va fi atins. Acestea au fost primele declarații publice după anunțul făcut cu câteva ore înainte despre „operațiunile majore de luptă”.

Trump a transmis mesajul din reședința sa Mar-a-Lago din Florida, în timp ce știrile televizate rulau în fundal.

Deși anterior criticase implicarea americană în războaiele din Orientul Mijlociu, inclusiv pierderile de vieți în tentativele de a schimba regimuri, Trump a susținut necesitatea intervenției în Iran pentru schimbarea regimului. În mesajul său video, el a îndemnat poporul iranian să „preia controlul asupra guvernului vostru” după încheierea atacurilor, subliniind că „aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații”.

Recunoașterea riscurilor pentru militarii americani

Președintele a recunoscut că trupele americane se expun unui pericol real: „Viețile unor eroi curajoși americani pot fi pierdute și putem avea victime. Asta se întâmplă adesea în război. Dar facem asta, nu pentru prezent. Facem asta pentru viitor, și este o misiune nobilă.”

Mai puțin de un an în urmă, în timpul unei vizite în Orientul Mijlociu, Trump critica dur „așa-zișii constructori de națiuni” care, în opinia lui, „au distrus mult mai multe națiuni decât au construit.” La o conferință de investiții din Riad, el a subliniat că intervenționiștii „interveneau în societăți complexe pe care nici măcar nu le înțelegeau.”

Președintele Donald Trump se prezintă ca singurul lider dispus să riște totul pentru a salva poporul iranian, îndemnându-l să „preia controlul” asupra destinului său cu sprijinul Statelor Unite. „Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt eu dispus să fac în această seară”„ a afirmat Trump într-un videoclip de opt minute, filmat la scurt timp după începerea atacurilor americane în zorii zilei de sâmbătă. Stând în spatele unui pupitru și purtând o șapcă albă cu inscripția „USA”, el a transmis un mesaj clar și direct către iranieni.

„Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce vă doriți, să vedem cum răspundeți,” a spus Trump, adresându-se direct poporului iranian. El a subliniat că Statele Unite susțin Iranul „cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare”, sugerând astfel angajamentul total al Washingtonului în operațiunile militare în desfășurare.

Lista acuzațiilor grave aduse Iranului

În videoclip, Trump a detaliat motivele atacurilor americane, acuzând Iranul de o serie lungă de fapte condamnabile: de la construirea unei arme nucleare, folosirea bombelor artizanale, până la o campanie susținută de „terorism în masă” împotriva SUA, desfășurată „de 47 de ani.” El a amintit cu precizie evenimente tragice precum criza ostaticilor din 1979 și bombardamentul cazarmii marinei americane din Beirut din 1983, unde au murit 241 de americani. De asemenea, a menționat presupusa implicare a Iranului în atacul al-Qaida asupra navei USS Cole în 2000.

„Am construit și reconstruit armata noastră în primul meu mandat,” a declarat Trump, adăugând că nicio altă armată din lume nu se apropie „de puterea, forța sau sofisticarea” celei americane. Cu toate acestea, în discuția cu The Post, președintele a evitat să răspundă întrebărilor despre amploarea operațiunilor militare sau despre posibila implicare a trupelor americane pe teren.

Vicepreședintele JD Vance a confirmat într-un interviu că orice operațiune inițiată de Trump în Iran nu va duce la un conflict prelungit. „Ideea că vom fi implicați într-un război în Orientul Mijlociu ani de zile, fără un sfârșit la orizont — nu există nicio șansă ca asta să se întâmple”, a subliniat Vance, încercând să liniștească temerile cu privire la o escaladare a conflictului.

Riscurile unui conflict extins și avertismentele experților

Experții în politică externă trag un semnal de alarmă: spre deosebire de atacurile limitate lansate în iunie asupra siturilor nucleare iraniene, un conflict extins ar putea antrena Washingtonul într-un război de durată. Aceste avertismente vin într-un moment în care tensiunile sunt la cote maxime, iar perspectivele pentru o soluție rapidă par tot mai îndepărtate.

Opiniile președintelui american față de intervențiile militare în Orientul Mijlociu au cunoscut transformări majore în ultimele două decenii. Inițial, Trump a susținut Războiul din Irak, dar după câteva luni l-a numit o „greșeală teribilă.” În campania sa din 2016, și-a construit imaginea de lider „America First”, opus aventurilor militare externe, pledând pentru „oprirea războaielor nesfârșite și revenirea păcii în Orientul Mijlociu.”

„Am învins Statul Islamic în timp record, dar nu am avut războaie”, a afirmat Trump în discursul de victorie din 2024. „Au spus că voi începe un război. Eu nu o să încep un război. Eu o să opresc războaiele.”