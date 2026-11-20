Peste 3.100 de salariaţi din industria siderurgică din Galaţi vor beneficia de măsurile de protecţie prin Fondul de garantare, după ce Guvernul a aprobat normele necesare pentru plata salariilor restante, anunţă Ministerul Muncii. Impactul financiar estimat al acestor măsuri este de aproximativ 96,5 milioane de lei, iar decizia vizează 2.963 de salariaţi ai Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi 137 de angajaţi ai Liberty Tubular Products Galaţi SA.

Guvernul a aprobat un OUG care propune extinderea de la 6 la 12 luni a perioadei în care angajații operatorilor economici de interes strategic, aflați în procedura concordatului preventiv, pot beneficia de plata salariilor restante din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

„Peste 3.100 de angajaţi ai unor operatori economici de interes strategic din industria siderurgică din Galaţi, aflaţi în procedura concordatului preventiv, vor beneficia de măsurile de protecţie prin Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale”, anunţă, vineri, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale într-un comunicat de presă.

Guvernul a aprobat, vineri, modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006, asigurând cadrul procedural necesar pentru aplicarea măsurilor adoptate anterior prin OUG nr. 44/2026.

De aceste măsuri de protecţie vor beneficia 2.963 de salariaţi ai Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi 137 de angajaţi ai Liberty Tubular Products Galaţi SA.

Impactul financiar estimat al măsurilor este de aproximativ 96,5 milioane de lei, din care 91,2 milioane de lei pentru salariaţii Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi, repartizate la 60,8 milioane de lei în 2026 şi 30,4 milioane de lei în 2027. De asemenea, aproximativ 5,1 milioane de lei sunt alocate pentru angajaţii Liberty Tubular Products Galaţi SA, în anul 2027.

Guvernul a aprobat un OUG pentru angajații de la Liberty Galați

Inițiativa este justificată în principal prin situația Combinatului Siderurgic Liberty Galați, care se confruntă cu dificultăți financiare majore și nu și-a mai putut plăti angajații începând din luna mai 2026. Guvernul susține că extinderea perioadei de garantare este necesară pentru protejarea salariaților pe durata proceselor de restructurare și pentru prevenirea pierderii locurilor de muncă.

Trebuie precizat că nu este vorba despre o majorare a salariilor și nici despre acordarea automată a unor bani tuturor angajaților. Este vorba despre extinderea perioadei în care salariile restante eligibile pot fi suportate din Fondul de garantare, în urma parcurgerii procedurii legale.

Măsura vizează companiile desemnate ca fiind de interes strategic prin hotărâre de Guvern și are ca scop protejarea angajaților societăților care se confruntă cu dificultăți financiare și încearcă să evite insolvența sau falimentul.

După cum stabilește HG nr. 185 din 31 martie 2026, pe lista operatorilor economici de interes strategic sunt patru societăți:

1. Liberty Galați SA

2. Liberty Tubular Products Galați SA

3. Romaero SA

4. Damen Shipyards Mangalia SA

Mai exact, dacă o astfel de companie nu își mai poate plăti angajații, salariile restante pot fi achitate din Fondul de garantare, în condițiile prevăzute de lege. Prin noul proiect, perioada pentru care statul poate asigura această protecție se dublează, de la șase la 12 luni consecutive. În același timp, crește și plafonul maxim al sumelor suportate din Fond: de la echivalentul a șase salarii medii brute pe economie la 12 salarii medii brute pentru fiecare angajat.

Modificarea este justificată de Guvern prin faptul că procesele de restructurare financiară pot dura mai mult de șase luni, iar angajații riscă să rămână fără venituri înainte ca societățile să reușească să se redreseze. Nota de fundamentare indică situația combinatului Liberty Galați, unde restanțele salariale s-au acumulat începând din mai 2026, iar activitatea de producție a fost întreruptă. Începând cu 1 noiembrie, o parte dintre angajați au fost afectați de întreruperea temporară a activității, în timp ce personalul necesar pentru paza, întreținerea și conservarea capacităților de producție a fost menținut.

Proiectul prevede și o măsură tranzitorie pentru companiile care au beneficiat deja de plata salariilor din Fondul de garantare timp de șase luni. Acestea vor putea depune o nouă cerere pentru acoperirea restanțelor salariale aferente perioadei rămase, până la atingerea limitei de 12 luni. Astfel, modificarea ar putea permite continuarea protecției salariale pentru angajații Liberty Galați, dacă societatea îndeplinește în continuare condițiile legale.

Care este situația de la Liberty Galați

Recent, conducerea combinatului a anunțat că unul dintre cele cinci laminoare operaţionale din incinta combinatului Galaţi îşi va relua activitatea din data de 23 noiembrie. Va lucra în regim de tolling timp de cel puţin două luni, şi va asigura front de lucru pentru peste 140 de angajaţi.

Laminorul de Ţevi Sudate din incinta combinatului siderurgic Galaţi îşi va relua activitatea de luni, 23 noiembrie, în regim de tolling. Laminoarele de tablă groasă şi benzi la cald, despre care au vorbit în mai multe rânduri administratorii concordatari că ar putea reîncepe producţia, rămân în continuare neoperaţionale, din cauza costurilor mari ale energiei electrice.

„În contextul asigurării resurselor energetice necesare şi al comenzilor existente, Laminorul de Ţevi Sudate a fost programat să îşi reia activitatea începând cu data de 23 noiembrie 2026”, se arată într-o informare internă transmisă de conducerea combinatului siderurgic Liberty Galaţi către angajaţi, document consultat de News.ro.

„Repornirea laminării, în regim de tolling, este susţinută de comenzile contractate, care asigură, în acest moment, un volum normal de activitate pentru o perioadă de peste două luni. În paralel, continuăm eforturile de atragere a unor noi comenzi de pe piaţă, în vederea asigurării continuităţii producţiei şi după această perioadă”, se mai arată în documentul respectiv.

Conform acestuia, personalul aferent acestui flux de producţie va fi rechemat la lucru, iar măsura de întrerupere temporară a activităţii, aşa-zisul şomaj tehnic, va înceta pentru angajaţii din acest sector.

„Reluarea activităţii Laminorului de Ţevi Sudate reprezintă un pas concret în efortul nostru de a reporni, treptat, capacităţile de producţie şi de a valorifica oportunităţile comerciale existente”, a spus Aida Nechifor, director general al Liberty Galaţi, în documentul intern, consultat de News.ro.

Comenzile au fost lansate de mai mulţi beneficiari.

„Comenzile sunt mici şi medii, în general sunt clienţi care lucrează pentru proiecte de infrastructură energetică”, a declarat pentru news.ro un reprezentant al Liberty Galaţi.

Conform acestuia, vor fi implicaţi în întregul proces aproximativ 140 din cei 2.200 de angajaţi.

Anunţată de mai bine de un an, repornirea marilor laminoare, cel de tablă groasă şi cel de benzi la cald, mai are de aşteptat.

„Liberty ar putea începe activitatea de tolling (închiriere a capacităţilor de producţie, n.r.) la 15 octombrie, pentru un volum deja contractat de 23.000 de tone. Aproximativ 1.000 de angajaţi vor fi implicaţi în derularea acestei activităţi”, declara în septembrie pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre cei doi administratori concordatari ai Liberty Galaţi.

„Demararea efectivă a procesului rămâne condiţionată de posibilitatea achitării costului energiei electrice necesare operaţiunii. După pornirea liniilor de producţie şi în funcţie de evoluţia acestui context, ne aşteptăm să fie încheiate şi alte contracte de tolling”, a mai transmis la acel moment Cîrlănaru.