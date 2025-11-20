Peter Szijjarto: UE ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după noul scandal de corupţie de la Kiev. E o nebunie

Ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după un nou scandal de corupţie care a dus la demiterea a doi miniştri, relatează Reuters.

"Există o mafie a războiului, un sistem corupt care funcţionează în Ucraina, iar preşedinta Comisiei Europene - în loc să oprească plăţile şi să ceară aprobare financiară - vrea să trimită alte 100 de miliarde Ucrainei. Este o nebunie", le-a spus el jurnaliştilor înainte de o întâlnire cu omologii săi europeni.

Cei doi miniştri ucraineni vizaţi de o anchetă majoră pentru corupţie au fost demişi miercuri de Parlament, care a cerut măsuri de anvergură pentru a restabili încrederea în conducerea ţării.

Investigaţia asupra unui presupuse scheme în valoare de 100 de milioane de dolari care controla contractele încheiate de agenţia nucleară de stat a declanşat un nou val de furie împotriva corupţiei generalizate, inclusiv în cercul de apropiaţi al preşedintelui Volodimir Zelenski.

În acelaşi timp, Szijjarto a declarat că perspectiva nu e una pozitivă pentru Ucraina în acest moment. "Timpul nu este de partea Ucrainei. Este o iluzie să spui aşa ceva", a afirmat el.

Ministrul de Externe ungar a adăugat că ţara sa va sprijini iniţiativele de pace ale preşedintelui american Donald Trump, referindu-se la noul plan de pace american care prevede ca Kievul să accepte în special să cedeze teritorii şi să-şi reducă armata la jumătate.

