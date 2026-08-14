🚨 À la une de 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 cette semaine. 📌 Emmanuel Macron : dernier été à aux commandes. 👉 Exclusif : avec Brigitte, les photos de leurs vacances à Brégançon. 👉 Comment il prépare la fin de son mandat. 📌 Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : l’heure des grandes… pic.twitter.com/zKvUxkuDGt

„În timpul caniculei, în timp ce Franța arde, când o parte a francezilor nu a putut să plece în vacanță, președintele se amuză la jet-ski la Brégançon. Ăsta este mesajul? Este foarte reușit”, a scris joi Faure într-o reacție la ediția publicată în aceeași zi a săptămânalului, potrivit News.ro.

Președintele francez Emmanuel Macron apare pe copertă, într-o fotografie pe un scuter marin în mișcare, din profil, cu privirea întoarsă către obiectiv, purtând ochelari de soare, sub titlul „Ultima vară la conducere”.

Imaginea, care a fost autorizată, amintește alte imagini din timpul vacanțelor sale de vară la reședința prezidențială situată în zona de coastă, în Var, din cauza cărora a fost criticat de către stânga.

Box, alergare și foilboard

În interiorul revistei, într-un articol în care sunt citați anonim consilieri politici, revista scrie că vacanța președintelui este ritmată de box, alergare și foilboard.

Olivier Faure nu spune, în schimb, nimic despre altă fotografie într-un colț pe prima pagină a Paris Match, în care Raphaël Glucksmann își sărută partenera, Léa Salamé, în apele unei plaje în Corsica, „la ora marilor decizii”.

Șeful Partidului Place Publique urmează să-și confirme, după vacanță, candidatura la președinție, caz în care urmează să treacă mai întâi de alegeri primare pentru a obține susținerea PS și să-l înfrunte, poate, cu această ocazie, pe Olivier Faure.