Magyar a afirmat, într-un interviu pentru postul RTL, că negocierile „avansează bine” și că a avut, în ultimele săptămâni, mai multe discuții și schimburi de scrisori cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ungaria are nevoie de fondurile europene pentru stabilizarea finanțelor publice, după ce noul guvern a preluat o economie afectată de ani de stagnare și de un deficit bugetar ridicat.

Economia ungară a ieșit cu dificultate din recesiune în primul trimestru al anului, iar Magyar estimează pentru 2026 o creștere economică de aproximativ 2% sau ușor peste acest nivel.

Premierul ungar a spus că va prezenta detaliile acordului privind fondurile europene joi, în timpul vizitei sale la Bruxelles.

În cadrul aceleiași deplasări, Magyar urmează să se întâlnească și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și cu premierul Belgiei, Bart De Wever.

Peter Magyar repară stricăciunile lui Viktor Orban

Ungaria și-a anulat retragerea din Curtea Penală Internațională, demers inițiat anul trecut de fostul premier Viktor Orban pentru a-l putea primi în țară pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, vizat de un mandat internațional de arestare.

Ungaria își anulează retragerea din Curtea Penală Internațională (CPI), potrivit unor decizii a noului guvern Peter Magyar, publicată vineri seara în Monitorul Oficial, scrie Hirado.

Conform uneia dintre rezoluții, guvernul reafirmă angajamentul Ungariei față de consolidarea ordinii juridice internaționale, menținerea funcționalității instituțiilor multilaterale și sprijinirea justiției penale internaționale.

Guvernul a ordonat astfel pregătirea unui proiect de lege pentru abrogarea Legii XXX din 2025 privind denunțarea Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat de Conferința Diplomatică a Națiunilor Unite de la Roma la 17 iulie 1998, și a Acordului privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale, adoptat la New York la 10 septembrie 2002, și prezentarea proiectului de lege Adunării Naționale, au adăugat aceștia.

Cealaltă rezoluție prevede că guvernul solicită ministrului afacerilor externe să facă declarațiile legale necesare pentru a revoca încetarea Statutului Curții Penale și a Acordului privind privilegiile și imunitățile Curții Penale și, în același timp, revocă Rezoluția Guvernului 1090/2025. (IV. 3.) privind autorizarea încetării acordului.