Peste un milion de oameni evacuați în Filipine din calea super-taifunului Fung-wong. Două persoane au murit deja

Peste un milion de oameni au fost evacuați în Filipine, după ce taifunul Fung-wong s-a năpustit asupra țării.

Urgia a curmat două vieți și a rănit mai multe persoane. Unele localități sunt complet izolate, după ce drumurile și podurile au fost distruse de ape, iar mare parte din insula Luzon, cea mai importantă din Filipine, nu are curent electric.

Super-taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puțin două persoane și forțând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundații rapide, alunecări de teren și valuri mari, relatează Reuters și The Associated Press.

Ploile torențiale și vântul puternic au provocat întreruperi de curent în zone întinse din regiunea Bicol, înainte de sosirea taifunului în nordul insulei Luzon.

Peste un milion de persoane au fost evacuate din zonele vulnerabile înainte de sosirea super-taifunului Fung-wong în provincia Aurora, unde este așteptat duminică seara, autoritățile îndemnând locuitorii să respecte ordinele de evacuare.

Taifunul ar putea acoperi două treimi din arhipelagul din Asia de Sud-Est, ciclonul având un diametru de 1.800 de kilometri, au declarat meteorologii.

Noua dezlănțuire a forțelor naturii vine în condițiile în care Filipinele încă se confruntă cu efectele dezastruoase provocate de taifunul Kalmaegi, care săptămâna trecută a lăsat cel puțin 224 de morți în provinciile centrale, înainte de a lovi Vietnamul, unde au murit cel puțin cinci persoane.

