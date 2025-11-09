Un milion de oameni evacuați în Filipine, înainte de super-taifun. În urmă cu câteva zile, alt taifun a ucis sute de oameni
Aproape un milion de oameni au fost evacuați în Filipine, înaintea sosirii unui taifun înfricoșător, care a ajuns deja în arhipelag, inclusiv în insula Luzon - cea mai populată.
Cel puțin 2 oameni au murit. Furtuna a fost clasată drept super-taifun, cu vânt care atinge la rafală chiar și 230 de kilometri pe oră.
Mai multe școli au anulat cursurile de luni sau le-au mutat online, iar aproape 300 de curse aeriene au fost anulate.
Se estimează că vor cădea ploi torențiale, inclusiv în zona metropolitană a capitalei Manila. Riscul de inundații severe și alunecări de teren este foarte ridicat, avertizează autoritățile.
Acest taifun s-a năpustit asupra insulelor filipineze la doar câteva zile după ce un fenomen asemănător a lăsat în urmă distrugeri majore și peste 220 de morți.
09-11-2025 19:26