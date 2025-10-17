Evacuări masive în Alaska, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest. O persoană a murit, iar două sunt dispărute

Cel puțin o persoană a fost ucisă și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest a Alaskăi.

După ce două sate au fost inundate, autoritățile au evacuat cel puțin 1.500 de oameni. Multe locuințe au fost pur și simplu luate de viituri.

Garda de Coastă a reușit să salveze la limită câțiva locuitori, după ce casele lor au fost distruse. În avioanele militare și-au găsit loc și câțiva cățeluși. Au avut norocul să fie zăriți la timp.

