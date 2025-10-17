Evacuări masive în Alaska, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest. O persoană a murit, iar două sunt dispărute

17-10-2025 | 07:56
Cel puțin o persoană a fost ucisă și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest a Alaskăi.

Știrile PRO TV

După ce două sate au fost inundate, autoritățile au evacuat cel puțin 1.500 de oameni. Multe locuințe au fost pur și simplu luate de viituri.

Garda de Coastă a reușit să salveze la limită câțiva locuitori, după ce casele lor au fost distruse. În avioanele militare și-au găsit loc și câțiva cățeluși. Au avut norocul să fie zăriți la timp.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

