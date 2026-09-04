Eurostat definește obezitatea drept un indice de masă corporală (IMC) egal cu 30 sau peste această valoare, iar preobezitatea este definită drept un IMC cuprins între 25 și 30. IMC se calculează împărțind greutatea (în kilograme) la pătratul înălțimii (în metri). O persoană cu un IMC mai mic de 18,5 este definită drept subponderală, potrivit Agerpres.

România, printre țările cu cele mai scăzute rate de obezitate

Cele mai ridicate rate de obezitate au fost înregistrate în Malta, unde peste un sfert din populație era obeză (26,6%), urmată de Letonia (24,6%) și Finlanda (23,2%).

Cele mai scăzute rate de obezitate au fost înregistrate în Italia (7%), Grecia (12,8%) și România (12,9%).

În Spania, rata obezității s-a situat la 14,9%, iar cea a preobezității la 36,3%. Rata totală a supraponderalității a fost de 51,2%.

Bărbații, mai afectați de obezitate și preobezitate

În funcție de sex, rata obezității era de 17,4% în rândul bărbaților și de 15,3% în rândul femeilor din UE.

În plus, 41,9% dintre bărbați se aflau în stare de preobezitate, comparativ cu 29,3% dintre femei.

În schimb, subponderalitatea era mai frecventă în rândul femeilor (2,9%), comparativ cu bărbații (1%).