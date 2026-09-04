Anchetatorii îl bănuiesc inclusiv de implicarea în incidente armate, petrecute în capitala Suediei.

Haval Khalil în vârstă de 31 de ani este urmărit de milioane de fani, dar și de poliția suedeză care susține că ar avea legături cu o brigadă de crimă organizată din Stockholm.

O grupare de care se leagă un atac armat petrecut în septembrie 2024, atunci când un adolescent de 15 ani a tras cu o armă în ușa de la intrarea unui imobil dintr-un cartier din sudul Stockholm-ului acolo unde locuiau un alt artist muzical și o altă persoană.

Deși ușa a fost distrusă, din fericire nimeni nu a fost rănit. Însă, Haval este bănuit și de amenințări grave, dar și extorcare, motiv pentru care a devenit suspect principal în acheta din țara sa.

După ce a fost localizat în România, unde s-a stabilit de 3 ani de zile, printr-o anchetă comună s-a luat decizia capturării suspectului.

Artistul a fost găsit într-unul dintre cele pe care le deține în Pipera. Polițiștii au descoperit că avea pe lângă substanțe susceptibile de a fi droguri, două pistoale, o vestă anti-glonț.

Procurorii vor cere arestarea sa provizorie în vederea predării.

De remarcat este și faptul că jurnaliștii din Suedia care au reltat pe larg grozăviile și isprăvile acestei grupări de crima organizată de care se leagă și numele artistului spun că au luat legătura cu avocatul lui din Suedia însă acesta a refuzat să comenteze.