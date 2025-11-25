Moment sinistru la un templu budist din Thailanda. O femeie considerată moartă a început să miște în sicriu

Șoc pentru angajații unui templu budist din Thailanda, după ce o femeie presupus decedată, adusă pentru incinerare, a început să miște în coșciug.

Întâmplarea sinistră s-a petrecut nu departe de capitala Bangkok, unde fratele femeii de 65 de ani a sesizat o ciocănitură firavă în sicriu, tocmai când încerca să-i convingă pe călugări să accepte trupul pentru incinerare.

Era pe cale de a fi refuzat pentru că nu scosese un certificat de deces. Potrivit fratelui, femeia era la pat de doi ani, iar în urmă cu două zile li s-a părut că încetase să mai respire. Rudele nu au chemat însă un doctor pentru constatarea oficială a morții.

