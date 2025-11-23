Vești bune pentru unii turiști. Thailanda ia în considerare modificări majore ale legislației privind alcoolul

23-11-2025 | 15:34
Thailanda
Shutterstock

Thailanda - una dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume - se pregătește să își schimbe abordarea în ceea ce privește alcoolul.

Cristian Matei

Astfel, una dintre cele mai vechi restricții ale acestei țări în materie de băuturi alcoolice ar putea fi eliminată.

De zeci de ani, Thailanda a interzis vânzarea de alcool între orele 14:00 și 17:00, o perioadă de prohibiție la prânz care a supărat și, uneori, a prins în capcană călătorii neavizați.

Acest lucru s-ar putea schimba în curând, notează Euronews. Comitetele naționale pentru politica privind alcoolul și controlul băuturilor alcoolice au propus eliminarea completă a restricției.

În prezent, are loc o consultare publică timp de 15 zile. Dacă va fi aprobată, interdicția ar putea fi ridicată la începutul lunii decembrie, în așteptarea unui anunț oficial din partea cabinetului primului ministru.

De ce se modifică legea acum

Se pare că, în prezent, industria turismului din Thailanda se află în dificultate. Chiar și cu previziuni optimiste pentru sezonul de vârf al iernii, Autoritatea pentru Turism din Thailanda a avertizat în octombrie că țara este pe cale să primească doar 33,4 milioane de vizitatori în 2025, în scădere cu aproximativ 6% față de anul trecut. Este prima scădere anuală din ultimul deceniu, în afara pandemiei.

Perspectivele pentru 2026 sunt doar puțin mai optimiste.

Potrivit departamentului de relații publice al guvernului, Thailanda prevede aproximativ 34 de milioane de sosiri internaționale anul viitor, dar oficialii se așteaptă ca cheltuielile pe călătorie să rămână scăzute.

Într-o țară în care turismul stă la baza tuturor activităților, de la afacerile pe plajă până la viața de noapte, oficialii caută cu disperare modalități de a face țara mai prietenoasă pentru vizitatori.

Viceprim-ministrul Sophon Saram a declarat că această măsură are ca scop stimularea turismului și a activității economice în perioadele de vârf, cum ar fi Anul Nou și Songkran, festivalul thailandez din aprilie, care atrage milioane de oameni.

El a adăugat că logica inițială din spatele interdicției nu mai este valabilă.

„Interdicția de vânzare după-amiaza a fost introdusă cu mult timp în urmă, pentru a împiedica funcționarii publici să bea în timpul programului de lucru. Dar acea epocă s-a încheiat... așa că interdicția ar trebui ridicată”, a declarat el reporterilor în fața sediului guvernului din Bangkok, pe 13 noiembrie.

O lege cu o istorie care se repetă

Interdicția între orele 14:00 și 17:00 datează din 1972, iar guvernele succesive au alternat între înăsprirea și relaxarea controalelor. Chiar în această lună, autoritățile au reintrodus pentru scurt timp o reglementare care impune amenzi de 10.000 THB (267 EUR) oricui consumă alcool în baruri sau restaurante în timpul orelor restricționate, inclusiv turiștilor neștiutori.

În prezent, vânzarea de alcool este permisă între orele 11:00 și 14:00 și între orele 17:00 și miezul nopții.

Localurile din zonele de divertisment nocturn desemnate din principalele zone turistice pot servi legal băuturi până la ora 4:00 dimineața.

Propunerea de a elimina interdicția face parte din discuțiile care ar putea extinde și mai mult orele de consum, deși oficialii nu au ajuns încă la un acord cu privire la amploarea acestor schimbări.

Ce înseamnă acest lucru pentru turiști

Dacă va fi aprobată de cabinetul primului ministru, schimbarea ar elimina una dintre cele mai bizare experiențe ale călătoriilor în Thailanda, unde turiștii se trezesc adesea în imposibilitatea de a cumpăra o bere după-amiaza, în ciuda faptului că barurile sunt pline de viață.

Pentru o țară iubită pentru spontaneitatea sa, de la vizitarea barurilor din cartierele aglomerate ale Bangkok-ului până la întâlnirile după apusul soarelui pe plajă, această schimbare ar apropia politica guvernamentală de realitatea trăită pe teren.

Sursa: Euronews

