Statul din Europa care vrea să interzică rețelele sociale pentru cei sub 15 ani din anul școlar 2026

01-01-2026 | 09:33
Copil pe telefon
Getty Images

Guvernul francez vrea să interzică rețelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an școlar din 2026, potrivit unui proiect de lege consultat de AFP și care urmează să fie dezbătut în viitorul apropiat în Parlament.

Claudia Alionescu

Acest proiect, format din două articole, vizează să interzică ''furnizarea, printr-o platformă online, a unui serviciu de rețea socială online către minorii sub 15 ani'' începând cu 1 septembrie 2026.

Motivele principale

''Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți'', justifică guvernul francez în document, enumerând în special ''expunerea la conținuturi nepotrivite'', ''hărțuirea cibernetică'' și ''alterări ale somnului''.

Primul articol al proiectului se înscrie în cadrul Legii pentru Încrederea în Economia Digitală și încredințează Autorității franceze de reglementare a comunicației audiovizuale și digitale (ARCOM) sarcina de a veghea asupra respectării acestei interdicții.

Într-un al doilea articol, proiectul de lege al guvernului francez intenționează să extindă la licee interdicția utilizării telefonului mobil, o măsură deja pusă în aplicare în grădinițe și gimnazii printr-o lege din 2018, chiar dacă aceasta nu este pe deplin respectată.

Când va fi dezbătut proiectul de lege

Președintele Emmanuel Macron, care a făcut din interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 15 ani o prioritate, a anunțat la începutul lui decembrie că proiectul de lege ar trebui să fie dezbătut ''din ianuarie''.

Pe 19 decembrie, Anne Le Henanff, ministrul delegat pentru Inteligență Artificială și Digital, a apărat într-un interviu pentru Le Parisien un text de lege ''scurt și compatibil cu dreptul european'', în principal cu Reglementarea DSA (Digital Services Act).

O lege ce instituie un majorat digital la 15 ani, promulgată în iulie 2023, nu a putut fi pusă în aplicare din cauza unui blocaj european.

Proiectul de lege al guvernului francez se înscrie în albia mai multor inițiative legislative menite să instaureze o vârstă minimă pentru utilizarea rețelelor sociale.

Senatul, camera superioară a Parlamentului francez, a adoptat recent un text pentru combaterea expunerii copiilor la ecrane și la rețelele sociale, text ce prevede ca minorii cu vârste între 13 și 16 ani să primească autorizarea parentală pentru a se înscrie pe aceste site-uri.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 01-01-2026 09:18

