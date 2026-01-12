Peste 800 de imobile din Kiev în continuare fără încălzire, la -15 grade, la trei zile de la atacurile masive rusești

Stiri externe
12-01-2026 | 21:25
kiev lumina
Getty

Peste 800 de clădiri locuite din Kiev erau în continuare fără încălzire, a anunțat luni primarul Vitali Kliciko, la mai bine de trei zile după atacurile rusești masive care au afectat jumătate din capitala Ucrainei, potrivit AFP.

autor
Aura Trif

Un jurnalist AFP a văzut la Kiev, luni, zeci de persoane mâncând la lumina telefoanelor mobile sau la luminile salvatorilor, într-o cantină, în timpul unei pene de curent, în vâjâitul mai multor generatoare care alimentau magazine din apropiere.

Bombardamentele masive ruseşti de vineri au provocat întreruperi ale căldurii în aproape 6.000 de clădiri, potrivit municipalităţii, care le-a cerut locuitorilor care puteau să evacueze „în mod temporar” capitala, unde se înregistrează temperaturi glaciale, cuprinse între -7 şi -15 grade Celsius.

Kliciko a anunţat că Forţele Aeriene ucrainene nu au resurse să respingă atacurile aeriene nici măcar la Kiev. Primarul Kievului a cerut totodată ca acestea să fie dotate cu sisteme de apărare aeriană suplimentare.

Citește și
soldati ucraina
Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina

”Aproape 800 de clădiri din capitală nu au în continuare încălzire (...). Alimentarea cu căldură a fost restabilită în alte părţi”, a anunţat pe Telegram Vitali Kliciko.

”Lucrări de reparaţii şi de restabilire continuă 24 de ore din 24”, a anunţat el. Potrivit lui Kliciko, situaţia reţelei electrice, vizată de atacuri ruseşti şi afectată de condiţii meteorologice dure, este ”foarte dificilă la Kiev”.

Operatorul naţional Ukrenergo a anunţat întreruperi de urgenţă din cauza suprasolicitării reţelei.

Operatorul electric privat DTEK a anunţat luni că a restabilit curentul la peste două milioane de gospodării private de electricitate în regiunile Kiev, Dnipropetrovsk (centru-est), Doneţk (est) şi Odesa (sud).

Pagube la Dnipro

La Dnipro, capitala regională a Dnipropetrovskului, amploarea pagubelor cauzate de atacuri ruseşti recente este ”foarte importantă”, iar infrastructura energetică a fost ”grav avariată”, a precizat DTEK.

”Rusia atacă în mod deliberat atât sisteme de care depind civilii în nevoile lor esenţiale, cât şi persoanele care le repară”, a denunţat pe platforma X premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

Armata rusă şi-a multiplicat în ultimele luni atacurile masive vizând infrastructuri esenţiale ucrainene şi vizează inclusiv sistemul gazifer, reţeaua feroviată şi instalaţii portuare.

Ucraina atacă, la rândul său, cu regularitate rafinării de petrol în Rusia.

Vineri, peste 500.000 de persoane au fost private de electricitate în regiunea rusă Belgorod de la frontiera cu Ucraina, în urma unui atac ucrainean.

Patronul barului Le Constellation din Crans-Montana, arestat preventiv 3 luni după tragedia din noaptea de Anul Nou

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, electricitate, atac kiev,

Dată publicare: 12-01-2026 21:01

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Un ucrainean a fost găsit în șoc hipotermic, după ce a trecut ilegal frontiera prin apele râului Prut: „Era epuizat”
Stiri actuale
Un ucrainean a fost găsit în șoc hipotermic, după ce a trecut ilegal frontiera prin apele râului Prut: „Era epuizat”

Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani.

Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina
Stiri externe
Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina

Marea Britanie va aloca 230 de milioane de euro pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul Apărării.

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Stiri externe
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toate capitalele.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!
Stiri Mondene
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță.

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Stiri Politice
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59