Peste 800 de imobile din Kiev în continuare fără încălzire, la -15 grade, la trei zile de la atacurile masive rusești

Peste 800 de clădiri locuite din Kiev erau în continuare fără încălzire, a anunțat luni primarul Vitali Kliciko, la mai bine de trei zile după atacurile rusești masive care au afectat jumătate din capitala Ucrainei, potrivit AFP.

Un jurnalist AFP a văzut la Kiev, luni, zeci de persoane mâncând la lumina telefoanelor mobile sau la luminile salvatorilor, într-o cantină, în timpul unei pene de curent, în vâjâitul mai multor generatoare care alimentau magazine din apropiere.

Bombardamentele masive ruseşti de vineri au provocat întreruperi ale căldurii în aproape 6.000 de clădiri, potrivit municipalităţii, care le-a cerut locuitorilor care puteau să evacueze „în mod temporar” capitala, unde se înregistrează temperaturi glaciale, cuprinse între -7 şi -15 grade Celsius.

Kliciko a anunţat că Forţele Aeriene ucrainene nu au resurse să respingă atacurile aeriene nici măcar la Kiev. Primarul Kievului a cerut totodată ca acestea să fie dotate cu sisteme de apărare aeriană suplimentare.

”Aproape 800 de clădiri din capitală nu au în continuare încălzire (...). Alimentarea cu căldură a fost restabilită în alte părţi”, a anunţat pe Telegram Vitali Kliciko.

”Lucrări de reparaţii şi de restabilire continuă 24 de ore din 24”, a anunţat el. Potrivit lui Kliciko, situaţia reţelei electrice, vizată de atacuri ruseşti şi afectată de condiţii meteorologice dure, este ”foarte dificilă la Kiev”.

Operatorul naţional Ukrenergo a anunţat întreruperi de urgenţă din cauza suprasolicitării reţelei.

Operatorul electric privat DTEK a anunţat luni că a restabilit curentul la peste două milioane de gospodării private de electricitate în regiunile Kiev, Dnipropetrovsk (centru-est), Doneţk (est) şi Odesa (sud).

Pagube la Dnipro

La Dnipro, capitala regională a Dnipropetrovskului, amploarea pagubelor cauzate de atacuri ruseşti recente este ”foarte importantă”, iar infrastructura energetică a fost ”grav avariată”, a precizat DTEK.

”Rusia atacă în mod deliberat atât sisteme de care depind civilii în nevoile lor esenţiale, cât şi persoanele care le repară”, a denunţat pe platforma X premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

Armata rusă şi-a multiplicat în ultimele luni atacurile masive vizând infrastructuri esenţiale ucrainene şi vizează inclusiv sistemul gazifer, reţeaua feroviată şi instalaţii portuare.

Ucraina atacă, la rândul său, cu regularitate rafinării de petrol în Rusia.

Vineri, peste 500.000 de persoane au fost private de electricitate în regiunea rusă Belgorod de la frontiera cu Ucraina, în urma unui atac ucrainean.

