Autoritățile au dispus, de asemenea, 14 plasări în detenție provizorie. Protestele liceenilor au început la mijlocul lunii septembrie, scrienews.ro, care citează BFMTV.

"În acest stadiu, 1.803 persoane sunt urmărite: 319 majore (unul din doi), iar 1.483 de minori (unul din trei)" au fost plasate în arest preventiv, anunţă într-un comunicat ministerul.

"De mai multe zile scene de violenţe urbane de o gravitate extremă se desfăşoară în marja mişcării liceene de protest", deplânge ministerul, care denunţă atât "violenţe inacceptabile" împotriva forţelor de ordine şi personalului din cadrul educaţiei, cât şi pagube materiale în valoare de "mai multe milioane de euro".

Darmanin îşi "reafirmă susţinerea autorităţii judiciare"

Mişcarea liceană - care cere condiţii mai bune şi mijloace suplimentare în învăţământ - a început la mijlocul lui septembrie în regiunea pariziană, după care s-a extins în ţară.

Ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin urmează să se întâlnească din nou, marţi dimineaţa, cu toţi procurorii generali, în urma unei prime reuniuni săptămâna trecută, în care a cerut o consolidare a răspunsului judiciar împotriva violenţelor, a anunţat ministerul.

Gérald Darmanin "îşi reafirmă susţinerea faţă de autoritatea judiciară, forţele de ordine, personalul din Educaţia Naţională şi aleşii victime ale violenţelor sau unor ameninţări în exercitarea funcţiilor lor", se arată în comunicat.

Minori răniţi în intervenţia forţelor

În paralel cu aceste arestări, mai mulţi tineri au fost răniţi grav în urma intervenţiilor forţelor de ordine împotriva violenţelor din marja blocării liceelor.

Cel puţin patru anchete au fost deschise de către poliţia (IGPN) cu privire la rănirea unor minori la Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), Tours (Indre-et-Loire), Argenteuil (Val-d'Oise) şi Lens (Pas-de-Calais).

Alte două anchete ale Inspectoratului General al Poliţiei Naţionale (IGPN) franceze sunt în curs cu privire la fapte care au avut loc Sevran şi Saint-Denis, în Seine-Saint-Denis.

Liga Drepturilor Omului (LDH) a denunţat "o derivă globală de la statul de drept" prin intervenţii ale forţelor de ordine împotriva adolescenţilor.