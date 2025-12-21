Peste 1 milion de lire confiscate de la Andrew și Tristan Tate vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor

Peste 1 milion de lire sterline confiscate de la Andrew și Tristan Tate vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor, potrivit BBC.

Aceasta urmează unei hotărâri judecătoreşti din decembrie 2024, care a constatat că fraţii nu au plătit impozite pe venituri de 21 de milioane de lire sterline provenite din afacerea lor online şi au spălat bani prin conturi bancare din Devon.

Tribunalul din Westminster a decis că poliţia din Devon şi Cornwall poate confisca peste 2,9 milioane de lire sterline în bani şi active, inclusiv criptomonede.

Ce spune poliția britanică

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că 1 milion de lire sterline alocate pentru proiecte locale vor fi utilizate pentru „combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor”

Poliţia înfiinţează un comitet care va decide ce proiecte vor fi finanţate.

„În lunile următoare, intenţionăm să arătăm comunităţilor noastre cum aceste fonduri pot face diferenţa şi le pot sprijini în luarea de măsuri împotriva celor care comit abuzuri, punând aceste fonduri în centrul sprijinului acordat victimelor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

După şedinţa de judecată de anul trecut, poliţia din Devon şi Cornwall a declarat că fraţii au canalizat bani prin „conturi paravan” între 2014 şi 2022, ceea ce constituie o activitate infracţională şi face ca aceste venituri să fie considerate produse ale infracţiunii.

În urma hotărârii, Andrew Tate a declarat că a fost victima „matricei” şi a „furtului pur şi simplu”.

„Este un atac coordonat asupra oricui îndrăzneşte să conteste sistemul”, a adăugat el.

Andrew Tate, care se autoproclamă misogin, se confruntă cu proceduri penale şi civile în mai multe ţări – inclusiv în Marea Britanie – pentru presupuse infracţiuni sexuale şi de trafic de persoane, pe care le neagă în totalitate.

A devenit celebru după ce a participat la versiunea britanică a reality show-ului Big Brother în 2016. A rezistat doar şase zile în program, înainte de a fi eliminat în urma apariţiei unui videoclip în care părea să atace o femeie.

El a declarat la momentul respectiv că imaginile fuseseră editate şi că era „o minciună sfruntată menită să mă discrediteze”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













